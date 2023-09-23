Chuẩn bị mặn nồng thì giật mình khi sờ trúng vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem thì tim tôi suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy thứ này

Tâm sự 23/09/2023 07:35

Nhưng khi xích lại gần vợ, tôi đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng cứng dưới chăn. Mặt mày tôi tái mép, chân tay mềm nhũn khi biết đó là thứ gì. Đó là ảnh chồng cũ đã mất của vợ.

Tôi và Nga yêu nhau được 3 năm, khi đó cả hai còn trẻ, suy nghĩ còn nông nổi, bồng bột nên cứ hễ cãi nhau là đòi chia tay. Thời gian trôi qua, tình yêu dần phai nhạt, tôi nảy sinh tình cảm với một cô gái khác, cuối cùng tôi và Nga đường ai nấy đi trong êm đẹp. Nga không khóc, không trách móc, oán than, chỉ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc.

Mãi sau qua lời kể của bạn bè, tôi mới biết chẳng qua Nga đang cố tỏ ra mạnh mẽ với tôi chứ khoảng thời gian đó cô ấy suy sụp lắm. Nhưng cũng kệ thôi, tôi và Nga không còn là gì của nhau nữa rồi, cô ấy sẽ sớm lấy lại tinh thần và có người yêu mới thôi.

Tôi chìm đắm trong cuộc tình mới, nhưng được một thời gian tôi phát hiện ra cô gái này quá nhõng nhẽo, khó chiều nên chẳng mấy chốc mà tôi chán. Sau đó tôi phải lòng một cô gái hơn tôi 3 tuổi, cô ấy xinh đẹp lại trưởng thành, đầy sức quyến rũ nên tôi say như điếu đổ.

Chuẩn bị mặn nồng thì giật mình khi sờ trúng vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem thì tim tôi suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hai năm hẹn hò, khi cả hai tính tới chuyện kết hôn thì sự cố xảy ra. Một ngày đẹp trời tôi bỗng dưng không thể liên lạc được với người yêu, gọi không được, nhắn tin cũng không trả lời. Những tưởng cô ấy gặp tai nạn hay sự cố gì đó, tôi lo lắng hỏi han bạn bè của cô ấy thì mới biết tôi bị “cắm sừng” lúc nào không hay.

Hóa ra trong thời gian yêu tôi, cô ta còn cặp kè với một người đàn ông giàu có khác. Đáng nói người đàn ông này đã có vợ nên khi sự tình bại lộ, người vợ tới tận chỗ làm việc của cô ấy đánh ghen. Phần vì không còn mặt mũi nào để gặp mọi người, phần vì sợ người vợ tiếp tục đến gây chuyện nên cô ta trốn đi nơi khác sống.

Có lẽ đó là quả báo. Lúc này tôi mới cảm nhận được cảm giác bị phản bội đau đớn như thế nào. Ngày trước khi tôi lừa dối Nga, chắc cô ấy cũng từng đau khổ như vậy. Những kỷ niệm đẹp đẽ với bạn gái cũ bỗng nhiên ùa về, tôi nhớ sự dịu dàng của cô ấy, nhớ sự quan tâm tỉ mỉ của cô ấy dành cho tôi, hối hận về những gì tôi đã làm.

Nhưng mọi thứ không thể quay lại như xưa được nữa, Nga đã lấy chồng. Nhìn họ ân ái bên nhau mà lòng tôi nhói đau, lúc này tôi mới nhận ra trong tim luôn có hình bóng của cô ấy, nhưng giờ tôi chỉ có thể âm thầm chúc họ hạnh phúc thôi.

Chuẩn bị mặn nồng thì giật mình khi sờ trúng vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem thì tim tôi suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy thứ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật không may, chồng của bạn gái cũ đột ngột qua đời vì một tai nạn. Tôi âm thầm quay trở lại bên cạnh Nga, an ủi, động viên cô ấy. Sau đó, tôi chủ động theo đuổi Nga một lần nữa. Ban đầu cô ấy kịch liệt từ chối nhưng sau 3 năm ròng rã theo đuổi, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của em.

Chúng tôi chỉ chụp ảnh cưới, làm vài mâm tiệc thết đãi họ hàng thân thiết chứ không làm đám cưới rình rang. Đêm tân hôn, nhìn Nga nằm trên giường mà lòng tôi rạo rực, tôi đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi.

Chuẩn bị mặn nồng thì giật mình khi sờ trúng vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem thì tim tôi suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy thứ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi xích lại gần vợ, tôi đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng cứng dưới chăn. Mặt mày tôi tái mép, chân tay mềm nhũn khi biết đó là thứ gì. Đó là ảnh chồng cũ đã mất của vợ.

- Xin lỗi anh, em vẫn chưa thể quên được anh ấy.

Cô ấy giật tấm ảnh lại rồi ôm vào lòng như sợ tôi cướp mất. Nhìn hành động của vợ tôi không nói nên lời, đau đớn, chua xót biết bao. Đã 3 năm rồi, cô ấy vẫn chưa quên được chồng cũ. Lòng tôi rối bời, tôi nên làm gì trong trường hợp này bây giờ?

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Tay chị run không kiểm soát được, nước mắt vì bị phản bội cũng không ngừng tuôn. Người chồng chị yêu thương và tin tưởng hết lòng bao lâu nay lại nhẫn tâm phản bội chị.

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