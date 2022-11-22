Chuẩn bị đăng kí kết hôn, tôi sụp đổ khi chồng chưa cưới bất ngờ thủ thỉ 'Bởi vì anh quá yêu em nên mới giấu kín'

Tâm sự 22/11/2022 14:55

Trên đường đến ủy ban, chồng chưa cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ. Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Hoàng nói.

Vì buồn chuyện gia đình nên tôi chuyển công tác đến thành phố khác. Một thân một mình làm việc, sinh sống ở nơi xa lạ nên tôi rất bỡ ngỡ. Cũng may bên cạnh luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng tin tưởng và yêu quý Hoàng hơn. Chúng tôi thành một đôi nhưng vẫn giấu đồng nghiệp vì không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Yêu nhau được 10 tháng, tôi dẫn Hoàng về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Về phía gia đình Hoàng, họ hối thúc cưới gấp và khen ngợi tôi hết lời. Chỉ có điều, vài người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, ai cũng khuyên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nóng vội quyết định để hối hận. Dù thắc mắc trước lời khuyên của đồng nghiệp nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu, lại tin tưởng Hoàng hết mực nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Chuẩn bị đăng kí kết hôn, tôi sụp đổ khi chồng chưa cưới bất ngờ thủ thỉ 'Bởi vì anh quá yêu em nên mới giấu kín' - Ảnh 1

Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trước rồi sang năm mới tổ chức đám cưới. Hôm qua, trên đường đến ủy ban, chồng chưa cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ. Anh nói anh đã ly hôn 2 lần rồi nên luôn mong muốn lần đăng ký kết hôn này sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời.

Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Hoàng nói. Yêu nhau 10 tháng, anh chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vợ cũ. Quá bất ngờ, tôi bảo Hoàng tấp xe vào một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Chuẩn bị đăng kí kết hôn, tôi sụp đổ khi chồng chưa cưới bất ngờ thủ thỉ 'Bởi vì anh quá yêu em nên mới giấu kín' - Ảnh 2

Lúc này, Hoàng mới thành thật nói rõ mọi chuyện. Hóa ra anh từng kết hôn 2 lần và mỗi lần đều có một đứa con riêng với vợ cũ. Nhưng vì nhiều lý do nên họ chia tay nhau. Mỗi tháng, anh sẽ chu cấp 2 triệu cho một đứa bé. Anh không tiết lộ chuyện này vì sợ tôi nghĩ xấu về anh rồi đòi chia tay. "Anh quá yêu em nên mới giấu kín". Hoàng thủ thỉ như thế.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không đến ủy ban như dự định nữa mà về thẳng phòng trọ. Hoàng trách cứ tôi chê bai anh, không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Tôi cũng yêu Hoàng rất nhiều nhưng làm vợ một người đàn ông đã ly hôn 2 lần thì liệu có hạnh phúc? Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Trả thù chồng khi anh qua lại với bạn gái cũ, tôi nhận lại một cái kết 'lòng đau như cắt'

Trả thù chồng khi anh qua lại với bạn gái cũ, tôi nhận lại một cái kết 'lòng đau như cắt'

Quá đau khổ, tôi nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, không nói chuyện với ai. Chồng tưởng tôi có chuyện gì buồn cũng hỏi han nhưng không quá bận tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 33 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau