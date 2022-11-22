Chuẩn bị đăng kí kết hôn, tôi sụp đổ khi chồng chưa cưới bất ngờ thủ thỉ 'Bởi vì anh quá yêu em nên mới giấu kín'

Trên đường đến ủy ban, chồng chưa cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ. Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Hoàng nói.

Vì buồn chuyện gia đình nên tôi chuyển công tác đến thành phố khác. Một thân một mình làm việc, sinh sống ở nơi xa lạ nên tôi rất bỡ ngỡ. Cũng may bên cạnh luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng tin tưởng và yêu quý Hoàng hơn. Chúng tôi thành một đôi nhưng vẫn giấu đồng nghiệp vì không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Yêu nhau được 10 tháng, tôi dẫn Hoàng về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Về phía gia đình Hoàng, họ hối thúc cưới gấp và khen ngợi tôi hết lời. Chỉ có điều, vài người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, ai cũng khuyên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nóng vội quyết định để hối hận. Dù thắc mắc trước lời khuyên của đồng nghiệp nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu, lại tin tưởng Hoàng hết mực nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trước rồi sang năm mới tổ chức đám cưới. Hôm qua, trên đường đến ủy ban, chồng chưa cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ. Anh nói anh đã ly hôn 2 lần rồi nên luôn mong muốn lần đăng ký kết hôn này sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời.

Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Hoàng nói. Yêu nhau 10 tháng, anh chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vợ cũ. Quá bất ngờ, tôi bảo Hoàng tấp xe vào một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc này, Hoàng mới thành thật nói rõ mọi chuyện. Hóa ra anh từng kết hôn 2 lần và mỗi lần đều có một đứa con riêng với vợ cũ. Nhưng vì nhiều lý do nên họ chia tay nhau. Mỗi tháng, anh sẽ chu cấp 2 triệu cho một đứa bé. Anh không tiết lộ chuyện này vì sợ tôi nghĩ xấu về anh rồi đòi chia tay. "Anh quá yêu em nên mới giấu kín". Hoàng thủ thỉ như thế. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không đến ủy ban như dự định nữa mà về thẳng phòng trọ. Hoàng trách cứ tôi chê bai anh, không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Tôi cũng yêu Hoàng rất nhiều nhưng làm vợ một người đàn ông đã ly hôn 2 lần thì liệu có hạnh phúc? Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Trả thù chồng khi anh qua lại với bạn gái cũ, tôi nhận lại một cái kết 'lòng đau như cắt' Quá đau khổ, tôi nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, không nói chuyện với ai. Chồng tưởng tôi có chuyện gì buồn cũng hỏi han nhưng không quá bận tâm.

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