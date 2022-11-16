Chồng quyết tâm quay lại với bồ cũ, 2 năm sau gặp lại vợ cười trừ: ‘bồ anh dùng mạnh tay, trông tã như... xe thồ’

Hiểu được suy nghĩ của tôi, nên khi về làm vợ chồng, anh luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Sống chung 5 năm, anh luôn là người chồng, người cha tốt, là chỗ dựa cho cả gia đình. Tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Biết chuyện của anh, nhưng tôi vẫn nhận lời yêu, bởi tôi yêu sự chất phát, thật thà của anh. Hơn nữa tôi nghĩ, ai chẳng có quá khứ, nên không muốn khơi sâu. Quan trọng là hiện tại và tương lai anh đối với tôi thật lòng thật dạ là đủ.

Anh bắt đầu giữ rịt lấy điện thoại. Tôi thấy anh cứ mở máy ra rồi lại gập máy lại, không biết anh đang chờ cuộc gọi hay muốn gọi đi. Lặng lẽ quan sát anh, tôi thực sự lo lắng, nhưng nghĩ chắc là công vệc của anh thôi.

Hôm qua, anh về quê thăm bố mẹ lên, tôi thấy anh có gì đó rất khác. Từ lúc về nhà anh trầm tư hẳn, ít nói ít cười với vợ con. Nhìn anh như người mất hồn, tôi tưởng nhà bố mẹ có chuyện gì làm anh phải suy nghĩ. Gạn hỏi thì anh bảo tôi cứ tưởng tượng ra, anh có vấn đề gì đâu. Đêm nằm bên tôi, anh thở dài, trằn trọc hút thuốc cả đêm. Anh thực sự đang thay đổi, tôi bắt đầu cảm nhận được điều đó, nhưng vì đâu thì tôi không rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Đến tối, khi đi tắm, anh để điện thoại bên ngoài phòng khách. Tôi thấy anh có tin nhắn, định bụng gọi anh, nhưng nghĩ thế nào, tôi lại mở máy của anh đọc. Tim tôi tê tái khi đọc dòng tin gửi đến máy anh của một người anh đề tên “e”.

- Anh đang làm gì, tối qua gặp anh ở quê em vui và cũng nhớ anh nhiều.

Vừa lúc đó, nghe anh mở cửa nhà tắm đi ra, tôi vội để lại máy về vị trí cũ trả anh, coi như chưa biết chuyện gì cả. Tôi muốn xem, phản hồi của anh với người đó ra sao.

Anh cầm vội chiếc điện thoại vào phòng, ở đó rất lâu, còn tôi, lòng rối bời: “e” trong danh bạ điện thoại kia của anh là ai mà lại nhắn tin nhớ anh mùi mẫn như vậy? Ngày hôm qua về quê anh gặp ai mà không thấy kể với tôi? Đó có phải chính là người làm anh như người không hồn từ qua tới nay không?

Tôi chỉ muốn xông vào ngay hỏi anh cho rõ nhưng phải cố gắng kiềm chế, bởi tôi biết, có hỏi chồng cũng không nói. Muốn biết sự thật, tôi phải im im mà tìm hiểu.

Anh bắt đầu đi sớm về muộn, những bữa cơm anh ăn cùng mẹ con tôi cũng thưa dần với lý do, bận việc cuối năm. Bao đêm nằm bên anh tôi khóc trong nghẹn ngào cay đắng, còn anh vẫn ngủ say với giấc mơ bên người con gái kia.

Sáng thức giấc, anh lại nhìn tôi với nụ cười giả tạo của một kẻ phản bội. Nụ cười đó khiến tôi quyết phải lấy được bằng chứng phản bội của anh.

Ngày chủ nhật, đang ngồi ăn cơm cùng mẹ con tôi thì anh có tin nhắn. Vậy là anh bỏ bát bỏ đũa ngay, nói là công ty có việc gấp, cần anh đến giải quyết rồi đi ngay.

Đợi anh dắt xe ra khỏi nhà, tôi cũng cũng lên xe đi theo. Không ngoài dự đoán của tôi, một cô gái đang đứng đợi anh bên đường. Tuy đứng xa, tôi vẫn nhận ra đó là người tình cũ của anh, người đã bỏ anh ngày ấy. Đắng lòng, tôi nuốt nước mắt bám theo anh và cô ta tới tận nhà nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Đợi anh và cô ta “xong việc” đi ra. Bước tới trước mặt anh, tôi hỏi: "Công ty anh cần anh giải quyết việc này sao!”. Mặt anh đỏ bừng, lúng túng không trả lời, còn cô ta mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi quay đầu xe về nhà, tưởng rằng anh sẽ theo tôi về ngay sau đó để giải thích van xin tôi tha thứ. Nhưng không, rất lâu sau đó anh mới về và tôi đã sốc khi anh đề nghị tôi ly hôn để đến với cô ta:

- Anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Xin em hãy buông anh ra.

Biết mình không thể giữ người mà trái tim không ở bên, tôi đồng ý chia tay. Ngay lập tức anh dọn đồ đến ở cùng cô ta, để lại 2 đứa con cho tôi trong tiếng khóc gọi bố.

Mất gần 2 năm sau, mẹ con tôi mới lấy lại được tinh thần để tiếp bắt nhịp lại với cuộc sống, thì anh lại xuất hiện.

Tưởng rằng bỏ mẹ con tôi, để trở về bên tình cũ anh sẽ hạnh phúc viên mãn kia, nhưng hôm nay, anh lại xuất hiện ở đây, trước mặt mẹ con tôi với bộ dạng thảm thê, quỳ xin mẹ con tôi tha thứ.

-Tưởng anh bỏ tôi thì phải sống sung sướng lắm chứ? Thì ra bồ của anh dùng mạnh tay nhỉ, mới 2 năm mà nhìn anh như... xe thồ.

Buông vào mặt anh lời nói mỉa mai ấy, nhưng tôi lại nhận ra từ sâu thẳm bên trong tôi vẫn còn xót xa cho anh rất nhiều.

Anh muốn trở về bên tôi vì nhận ra chỉ tôi yêu thương anh thật lòng, còn người cũ của anh lại chạy theo người đàn ông khác điều kiện hơn anh.

Vậy là lại một lần nữa anh bị cô ta bỏ rơi, một lần nưa anh muốn ở bên tôi khi lòng anh nát những vết thương bởi cô ta gây ra.

Song giờ đây, anh bảo làm sao tôi có thể đón nhận anh nữa, khi lòng tôi cũng đã bị anh làm cho tan nát. Thật ra tôi là gì của anh, anh chỉ trở về bên tôi khi cô ta không cần anh.