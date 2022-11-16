Chồng dẫn bồ đi du lịch, vợ ở nhà thản nhiên sắp xếp mọi việc, rồi từ tốn gọi điện thoại tuyên bố điều khiến cặp tình nhân ngã ngửa

- Thế mà còn phải hỏi, ở cái công ty này còn người đàn ông nào quyền lực hơn sếp nữa, muốn đổi đời thì phải quyến rũ sếp thôi, mà nó còn là thư kí riêng, càng dễ có thời cơ hành động chứ sao. Nghe nói sếp còn trốn vợ đi du lịch với nó rồi đấy.

Từ ngày Liên vào công ty, bao nhiêu đàn ông luôn phải nhìn theo cô với ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Giữa một "rừng hoa" thì Liên là người nổi trội nhất với ba vòng đẫy đà đâu ra đấy, làn da trắng muốt còn đôi mắt thì đa tình. Ngay cả Văn - Giám đốc cũng không thoát khỏi lưới tình do cô thư ký riêng của mình bày ra ngay lần đầu gặp mặt, chả thế mà mới qua một vòng phỏng vấn, anh đã tuyển thẳng cô vào làm.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu, vì sợ vợ nên Văn luôn giấu nhẹm chuyện mình ngoại tình, khi về nhà vẫn là người chồng quan tâm vợ, không có bất kì biểu hiện gì khác thường nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ngày biết chuyện, Loan thuê thám tử theo dõi chồng để tìm chứng cứ cho anh hết đường chối cãi bởi đây không phải là lần đầu.

10 ngày sau, Loan biết ả bồ của chồng mình là cô nhân viên mới vào làm, vắt mũi còn chưa sạch, chắc chắn ả muốn bám vào anh để mong được đổi đời. Ngay lập tức, Loan đe nẹt chồng nhưng anh một mực nói:

- Anh thề, với cô ta anh chỉ qua đường thôi chứ không có ý nghĩ gì lâu dài, em biết mà, đàn ông khó tránh khỏi những cám dỗ trước mặt lắm, từ giờ anh không dám nữa đâu.

- Nếu thế anh cho ả nghỉ việc ngay, không thì đừng trách em lôi anh từ trên mây xanh xuống dưới đất đấy.

Nghe vợ nói thế, Văn sợ xanh mắt mèo bởi anh leo lên được cái ghế Giám đốc như ngày hôm nay là do một tay nhà vợ nâng đỡ, chỉ cần Loan muốn là anh sẽ mất hết tất cả.

Chẳng để vợ phải nói thêm lần hai, Văn cho Liên nghỉ việc. Được 1 tháng bình yên nhưng chẳng hiểu anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của bồ mà lòng nhớ nhung da diết. Cái ngày Văn nhận được bức ảnh khỏa thân của Liên cùng tin nhắn mời mọc đong đưa thì không thể chịu đựng được nữa, liền phi đến chỗ bồ. Sau một hồi vật lộn, Liên rỉ tai Văn rằng:

Ảnh minh họa: Internet

- Anh là đàn ông, cứ sợ vợ thì người ta coi thường cho là phải.

- Nhưng cô ta có tiền, có quyền, anh còn làm được gì?

- Anh dại quá, không thông minh chút nào cả. Nếu anh làm theo em nói thì chắc chắn sẽ có được cả công ty mà chúng mình còn được lấy nhau nữa cơ.

- Có ý gì, em nói ngay đi?

Giây phút ấy, mắt Văn sáng lên, bấy lâu nay anh luôn ảo tưởng nghĩ rằng công ty, tài sản kia đáng ra phải thuộc về mình. Anh biết thừa sau lưng mình, nhân viên, đồng nghiệp nói những gì, khinh thường anh sợ vợ ra sao. Văn vẫn luôn chờ thời cơ để thoát khỏi nhà vợ và khiến người khác phải kiêng nể mình.

Liên ghé sát tai Văn nói một hồi rồi cả hai cùng cười lên sung sướng.

2 tháng sau, Văn nói với vợ:

- Sắp tới anh có chuyến công tác ở Đức, em có muốn đi cùng không?

Hỏi là thế nhưng Văn biết thừa vợ mình không đi được vì vướng con nhỏ mới 8 tháng.

- Em bận chăm con, anh đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà rủ em đi cùng.

- Tiếc nhỉ, anh đi tận 2 tuần sợ em nhớ anh quá thôi.

Văn ôm vợ vào lòng, nịnh nọt, tình cảm chẳng khác gì ngày thường.

Thấy chồng nói thế, Loan không nói gì nhưng trong lòng thì biết tỏng anh đang định làm gì. Hơn một tháng nay, người thân cận của bố Loan được cô gài vào làm phó Giám đốc nói Văn có những biểu hiện đáng ngờ, âm thầm chuyển hết giấy tờ, tài sản của công ty vào tay mình còn rút vài tỷ không biết giải trình ra sao.

Ngày chồng đi, Loan càng khẳng định chắc chắn hơn khi biết chuyến công tác của chồng nói chẳng qua là chuyến du lịch của anh với ả bồ.

Văn đi được 2 tuần thì anh liền lật bài ngửa, gọi về cho vợ:

- Mình ly hôn đi, tôi hết chịu nổi cô rồi.

- Anh dám ly hôn với em sao?

- Tôi không muốn bị nói là thằng núp váy vợ nữa, giờ cả công ty sẽ là của tôi, cô...

Văn chưa kịp nói hết câu thì Loan đã cười sằng sặc bảo:

- Em chuyển cho anh 10 tỷ rồi, cứ ở bên đó đi, đừng về nữa.

Nghe vợ nói thế, Văn ngạc nhiên lắm:

- Gì cơ? Muốn anh đi luôn cơ à?

- Anh về đây chỉ có nước làm ăn mày thôi, cố mà tận hưởng nốt mấy ngày sung sướng đi, để xem anh tay trắng thì ả bồ kia có nguyện sống với anh cả đời nữa không? 10 tỷ kia coi như tôi trả công cho anh 7 năm nay gắn bó, phục vụ cho công ty của bố mẹ tôi.

- Cô... cô nói cái gì? Rõ ràng...

- Anh định nói mọi tài sản, giấy tờ công ty bây giờ đều đứng tên anh và anh là chủ hợp pháp chứ gì. Anh nhầm to rồi, con này đâu có ngu.

- Anh làm gì tôi rõ hết, anh đúng ăn gan báo rồi, anh về đây, tôi mà tóm được thì đừng mong sống yên thân. Có muốn tôi báo vụ này ra công an cho anh đi tù mọt gông không?

Ngay lập tức Văn đổi giọng, van xin nài nỉ:

- Anh... anh sai rồi vợ ơi.

- Anh hết cơ hội rồi, đã xác định trốn vợ đi du lịch với bồ rồi thì không còn bờ mà quay đầu nữa đâu.

Tắt điện thoại, khi nãy Loan còn tuyên bố với chồng hùng hồn là thế nhưng giờ thì cô phải ôm mặt khóc. Người phụ nữ dù có cứng rắn đến đâu thì khi phải đối mặt với chuyện chồng ngoại tình cũng khó có thể vượt qua được.