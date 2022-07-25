Chồng nằng nặc đòi ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết lặng khi vô tình biết nguyên nhân

Tâm sự 25/07/2022 18:13

Tôi khóc ngất khi biết sự thật. Tôi chỉ muốn ở bên chồng dù anh có bệnh tật nặng thế nào. Sau đó tôi và hai con dọn về ở cùng chồng cũ.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì lấy nhau. Sống với nhau 7 năm, chúng tôi có hai con đáng yêu. Chồng tôi rất giỏi kiếm tiền, cuộc sống của gia đình tôi khá sung túc và hạnh phúc.

Bỗng một ngày chồng bất ngờ đòi ly hôn vợ. Anh ấy nói đã qua lại với một người phụ nữ khác, không còn yêu vợ nữa. Tôi chết lặng khi nghe chồng thú nhận, anh còn đưa tôi xem hình của người phụ nữ kia rồi nói mong tôi cho anh được toại nguyện bên người tình. Tôi khóc hết nước mắt hỏi chồng có từng nghĩ cho hai con của chúng tôi không?

Chồng nằng nặc đòi ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết lặng khi vô tình biết nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dù tôi có xin anh suy nghĩ lại thì chồng tôi vẫn dứt khoát viết đơn ly hôn. Ngay sau đó, anh ép ba mẹ con tôi dọn ra khỏi nhà anh, chỉ đưa cho tôi 15 triệu để tìm nhà ở tạm. Hết tình cạn nghĩa chính là như vậy. Ngôi nhà này vốn là tài sản trước khi cưới của chồng tôi. Lúc lấy anh tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đã là vợ chồng với nhau thì của chồng công vợ. Tôi nào ngờ được có ngày sẽ bị chồng đuổi ra khỏi nhà như thế.

Từ ngày ly hôn với chồng, tôi chật vật cân bằng cuộc sống để chăm sóc cho hai con. Chồng tôi vẫn còn có lương tâm khi mỗi tháng gửi tiền nuôi con. Số tiền đó đủ để trả tiền nhà trọ và trả tiền học phí cho hai con.

Tôi hận chồng cũ tột cùng, đến cả con đường sang nhà anh tôi cũng không muốn đi qua. Tôi cũng chưa từng ghé thăm bố mẹ chồng. Dù trước đó họ đối xử với tôi rất tốt nhưng khi chồng tôi đòi ly hôn thì họ cũng chẳng can ngăn câu nào.

Đến một lần vì vội vàng đi công việc nên tôi vô tình đi ngang nhà bố mẹ chồng cũ. Khi nhìn vào tôi chết sững không thể tin vào mắt mình. Tôi thấy trong sân nhà, chồng cũ đang ngồi trên xe lăng, trông anh gầy ốm xanh xao như biến thành một người khác. Tóc anh chẳng còn bao nhiêu, trông như đang bệnh rất nặng.

Tôi kiềm lòng không được, ghé vào nhà chồng cũ. Chồng cũ thấy tôi thì mặt hốt hoảng tìm cách đẩy xe lăn bỏ đi. Nhưng tôi đã thấy anh rồi, tôi giữ xe lăn lại rồi nhìn bố mẹ chồng đi ra. Lúc này tôi mới biết hết sự thật chồng cũ đã giấu mình.

Chồng cũ đề nghị ly hôn với tôi vì biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh tuyệt tình với mẹ con tôi như thế là để tôi oán hận anh mà không phải đau lòng nếu sau này anh mất đi. Anh định sau khi mình mất đi sẽ nhờ bố mẹ đưa hết nhà cửa, tài sản cho tôi. Anh cũng không để ai trong nhà nói với tôi sự thật.

Tôi khóc ngất khi biết sự thật. Tôi chỉ muốn ở bên chồng dù anh có bệnh tật nặng thế nào. Sau đó tôi và hai con dọn về ở cùng chồng cũ. Chúng tôi là một gia đình, ở bên cạnh anh đến khi anh rời đi...

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Từ khóa:   tâm sự chuyện eva chuyện gia đình

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