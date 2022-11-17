Chồng ‘mây mưa’ với bồ ở khách sạn, vợ thực hiện 1 điều khiến anh ta chết điếng, tài sản không còn gì trong tay

Tâm sự 17/11/2022 04:56

Anh ta đâu thể ngờ tôi đã làm điều này, mọi thứ anh ta làm đều phải trả giá và tôi đã thực hiện điều anh ta nằm mơ cũng không ngờ.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi không như các bà vợ khác làm ầm ĩ lên hoặc “lôi cổ” chồng về tra hỏi cho ra ngọn ngành. Tất nhiên tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi cố gắng đè nén cảm xúc khổ sở trong lòng xuống. Ép bản thân tỉnh táo để suy nghĩ thật kỹ xem điều mình thực sự muốn là gì, và cần thực hiện thế nào để đạt được nó.

Tôi bỏ ra một khoản tiền thuê người theo dõi hành tung của chồng và bồ để tìm bằng chứng “giấy trắng mực đen” về việc ngoại tình của anh ta. Chúng sẽ giúp tôi có lợi trước tòa.

Tôi bỏ qua luôn khâu khuyên bảo, níu kéo, thức tỉnh lương tâm của chồng. Dù anh ta có hối hận, muốn quay đầu là bờ thì tôi vẫn đóng chặt cửa không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Bởi tôi xác định tôi chẳng thể tiếp tục chung sống với một kẻ phản bội. Tha thứ thì dễ, quên lại khó khăn vô cùng.

Sau khi nắm trọn bằng chứng anh ta và cô bồ nhiều lần vào khách sạn với nhau, tôi liền bắt tay vào thiết kế tặng cho chồng một đêm thật khó quên.

Chồng ‘mây mưa’ với bồ ở khách sạn, vợ thực hiện 1 điều khiến anh ta chết điếng, tài sản không còn gì trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó, tôi biết chồng và bồ có cuộc hẹn nồng cháy ở khách sạn. Anh ta nghĩ tôi vẫn chưa hay biết gì, nên có phần mất cảnh giác, dễ dàng để tôi biết được tin hẹn hò của họ.

Chiều tan làm, được chồng báo tối tăng ca về muộn, tôi cười nhạt. Anh ta “tăng ca” với bồ ở khách sạn đây mà. Tôi nhanh chóng về nhà trọ thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình với con. Rồi gọi một chuyến taxi 7 chỗ về căn nhà trọ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, để dành cho cuộc sống mới của 2 mẹ con.

Trước khi ra khỏi căn nhà mình từng gắn bó, nhưng giờ đã là quá khứ ấy, tôi không quên để lại cho anh ta vài khinh bỉ nhỏ khác.

Mãi tới 1 giờ đêm, chồng tôi mới thò mặt về nhà. Anh ta ngỡ ngàng khi cửa nhà không khóa. Trong nhà tối om, vắng tanh vắng ngắt. Vợ con anh ta chả thấy bóng dáng đâu.

Ánh điện sáng lên, anh ta “hóa đá” khi nhà cửa trống hoác. Còn lại chỉ là đồ đạc của mỗi bản thân anh ta. Rõ ràng vợ con anh ta đã bỏ đi! Trên bàn, anh ta tìm được đơn ly hôn tôi đã ký sẵn để lại cho anh ta. Bên cạnh là xấp ảnh tình tứ của anh ta với cô bồ trẻ. Đến lúc đó anh ta mới rõ, tôi đã biết tường tận chuyện ngoại tình của anh ta.

Chồng ‘mây mưa’ với bồ ở khách sạn, vợ thực hiện 1 điều khiến anh ta chết điếng, tài sản không còn gì trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kinh khủng hơn, lúc anh ta nhìn đến két sắt, nó chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch! 2 cây vàng từ sau đám cưới, và số tiền mặt 150 triệu đồng vợ chồng tích góp được, chuẩn bị mang đi gửi tiết kiệm cũng mọc cánh bay mất. Tôi chả có mặt ở đấy, cũng mường tượng ra vẻ mặt của anh ta đặc sắc cỡ nào.

“Cô làm cái gì vậy hả?”, anh ta gọi cho tôi, gào thét.

Tôi đủng đỉnh đáp: “Anh ngoại tình, và tôi muốn ly hôn. Anh không đồng ý cũng được, với đám bằng chứng đanh thép ấy tôi hoàn toàn có thể đâm đơn ly hôn đơn phương!”.

“Còn về số tiền và vàng, coi như anh đền bù tổn thất tinh thần cho tôi. Và để tôi nuôi con. Tôi không cần anh phải chu cấp bất cứ xu nào cho con sau này cả, tôi ghi rõ trong đơn ly hôn rồi đấy”, tôi cười nhạt thông báo với anh ta.

Mặt mũi anh ta hẳn phải xám ngoét hơn tro sau câu nói của tôi. Nhưng anh ta có thể làm gì đây? Dám tìm tôi đòi tiền ư? Không sợ người đời cười cho thối mũi, đã ngoại tình còn tính toán tiền bạc với vợ con, trong khi tôi là người nuôi con và chả mướn anh ta chu cấp đấy nhé. Vì danh dự của mình, chắc chắn anh ta phải nuốt nghẹn, dù tiếc tiền đứt ruột.

Sau đó tôi và chồng nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Giữa chúng tôi chả có gì tranh chấp, con tôi nuôi, tài sản tôi “ôm” trọn rồi. Có số tiền ấy, tôi xây dựng cuộc sống mới với con nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhiều.

Cô bồ của anh ta thậm chí còn nhắn tin mắng tôi “tham tiền” nọ kia. Ô hay, tiền đó tôi xứng đáng được nhận, chứ chả lấy không của ai hết. Ngược lại cô ta, lấy tư cách gì để xen vào khoản tiền chung của vợ chồng tôi?

Có người đã nói thật đúng, nếu bị tổn thương về tình cảm thì nên dùng tiền để xoa dịu vết thương lòng đó. Tôi đã trải nghiệm và thấy hiệu quả không ngờ!

 

Phát hiện chồng cuồng nhiệt bên nhân tình, vợ chẳng ngừng nghĩ về bồ cũ và chuyện sau đó không một ai có thể tưởng tượng

Phát hiện chồng cuồng nhiệt bên nhân tình, vợ chẳng ngừng nghĩ về bồ cũ và chuyện sau đó không một ai có thể tưởng tượng

Tôi chẳng bao giờ vui vẻ khi biết chồng đi bên nhân tình, nhưng tôi có lí do giải thoát cho chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau