Chồng đi họp lớp gặp lại loạt bồ cũ, vợ tá hỏa mưu tính kế hoạch khiến chồng chẳng rời nửa bước

Tâm sự 16/11/2022 21:17

Sắp tới, chồng lại có cơ hội gặp lại những cô bạn là tình cũ xưa kia, nghĩ đến điều này thôi là tôi khổ sở.

Tôi kết hôn được 5 năm, hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc với một cô con gái vừa tròn 3 tuổi. Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã có thời gian yêu nhau thắm thiết, tôi và anh ấy làm ở hai công ty ngay cạnh nhau, tình cờ mà tôi hai người quen biết rồi yêu nhau.

Cả tôi và chồng đến với nhau không phải là mối tình đầu, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng quá khứ của nhau, không đào bới, ghen tuông những chuyện trước đây. Tôi cũng biết, anh ấy là người đẹp trai, hào hoa và rất trí tuệ nên việc có nhiều người yêu cũng là lẽ thường tình. Bản thân tôi cũng vậy, cũng có nhiều đàn ông theo đuổi, cũng đã từng có mối tình đầu thủa sinh viên thật đẹp.

Cuộc sống hôn nhân của tôi thật viên mãn, hai vợ chồng công việc thuận lợi, thu nhập cao. Chúng tôi rất hợp nhau, không có những xích mích, cãi cọ nào xảy ra trong nhà chúng tôi. Tôi là người vợ chu đáo, quan tâm, chăm sóc chồng con hết mực. Tôi cũng rất quý mến bố mẹ chồng, các anh chị em bên nhà chồng và họ cũng rất có thiện cảm với tôi.

Chồng tôi hết mực yêu thương vợ con, coi vợ con là số 1 và luôn nỗ lực vì điều đó. Anh ấy ít tụ tập rượu bia, chơi bời, dành thời gian cho vợ con rất nhiều. Con gái tôi rất quý bố bởi được bố chiều chuộng, yêu thương và hay cho đi chơi cùng. Tôi không mong gì cuộc sống giầu sang, chỉ cần như hiện nay là được, vợ chồng tôi cũng đang lên kế hoạch để sinh thêm em bé. Tôi rất tin tưởng chồng, anh ấy luôn thẳng thắn, không giấu vợ bất kỳ điều gì, tôi cũng không có ý nghĩ anh ấy có người khác ngoài tôi.

Chồng đi họp lớp gặp lại loạt bồ cũ, vợ tá hỏa mưu tính kế hoạch khiến chồng chẳng rời nửa bước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sắp tới đây chồng tôi sắp đi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường với các bạn học cùng đại học. Anh ấy rất vui, háo hức chờ đợi từng ngày. Nhìn thấy chồng cả tối chỉ bên chiếc điện thoại, hào hứng "chém gió", bàn bạc chuyện họp lớp mà tôi không khỏi lo lắng.

Chuyện đi họp lớp thì ai cũng có, bản thân tôi cũng thế, nhưng cái lo của tôi là chồng tôi đã từng yêu người trong lớp, không phải một người mà có tận 3 người, chưa kể một vài người bạn khác cũng yêu thầm anh ấy. Tôi lo anh ấy vì mải vui mà uống nhiều, cảm xúc của tình yêu thủa nào lại ùa về. Nhất là trong số đó, có người đời sống hôn nhân không hạnh phúc, có người đã ly hôn và đang làm mẹ đơn thân. Nếu như chồng tôi không kiểm soát được, rất dễ để ngoại tình, phản bội lại vợ con.

Thấy chồng suốt ngày kè kè chiếc điện thoại, tới tấp tin nhắn, cuộc gọi của các bạn. Lòng tôi chợt buồn đến tê tái, tôi không dám nói ra những suy nghĩ của mình vì tôi thấy mình có phần ích kỷ, lo xa. Nhưng tôi cũng không thể nào biết được chồng tôi nhắn, gọi những gì cho các bạn, trong đó có người yêu cũ. Chồng tôi cũng biết là vợ không vui, có rủ tôi đi họp lớp cùng, nhưng tôi nào dám nhận lời, tôi không muốn chồng trở thành tâm điểm của chú ý, đàm tếu từ các bạn trong lớp.

Ngày họp lớp của chồng càng ngày càng gần, tâm trạng tôi lại ngổn ngang. Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, đề phòng, lo xa hay nói thẳng ra là ghen tuông dẫu có cũng là điều dễ hiểu. Tôi có nên ngăn cản chồng đến buổi họp lớp không? Hãy cho tôi lời khuyên!

 

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Chồng dẫn bồ đi du lịch, vợ ở nhà thản nhiên sắp xếp mọi việc, rồi từ tốn gọi điện thoại tuyên bố điều khiến cặp tình nhân ngã ngửa

Anh ta tưởng vợ không biết chuyện gì, nhưng sự thực vợ đã nằm lòng mưu tính và kế hoạch của anh ta nên đã đánh bài ngửa

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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