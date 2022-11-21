Chồng kêu tôi nghỉ làm, chỉ cần ở nhà sẽ đưa lương cho tôi giữ, chưa kịp mừng thì tôi đã bàng hoàng với điều kiện kèm theo

Tôi cứ nghĩ chồng cưng chiều mình mực, hóa ra tất cả đều có mục đích hết...

Lương của K mỗi tháng 7 triệu đồng, còn lương của anh được 35 triệu đồng, với mức thu nhập này thì khoảng vài năm nữa là chúng K có thể mua được căn hộ chung cư. Thế mà sau khi cưới được một tháng, chồng lại đưa ra một kế hoạch khiến K sửng sốt. Anh ấy muốn K ở nhà, hàng tháng sẽ đưa cho 30 triệu đồng để chi tiêu thoải mái. Nghe đến đây K mừng lắm vì chính K sẽ là người giữ tài chính của gia đình, khi đó K sẽ tự do chi tiêu tiết kiệm theo ý mình.

Ảnh minh họa K bảo với chồng là bây giờ chưa có bầu bì gì, tự nhiên ở nhà ăn bám chồng thật lãng phí. Anh ấy nói sẽ đón em gái lên đây để K chăm sóc cả đời. Nghe đến đây K hoảng thật sự liền nói lại: "Em gái đang sống yên ổn với anh cả thì cứ ở quê, mắc mớ gì phải lên đây làm khổ vợ chồng son. Với lại trước khi bố mẹ mất để lại toàn bộ đất đai nhà cửa cho anh cả thì người hưởng phải có trách nhiệm với em ấy chứ". Chồng K bảo tuần trước về nhà thấy em gái bị anh cả đánh và chị dâu mắng, sợ quá ngồi góc nhà khóc. Em gái vừa khóc vừa chắp tay cầu xin chồng K đón em ấy đi cùng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của chị dâu thôi em đã sợ run người.

Chồng còn nói em gái ra nông nỗi này là do anh ấy gây ra, lúc nhỏ trông em không cẩn thận để rơi xuống ao, đến khi được cứu sống lại biến thành người ngớ ngẩn. Anh ấy hối hận vô cùng và luôn tự nhủ phải học hành thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho em gái. Bây giờ lớn rồi biết bệnh của em không chữa trị được nên anh ấy muốn đón về sống cùng. Anh bảo ngày nào em gái còn sống trong đau khổ sợ hãi là chồng chưa thể vui vẻ hạnh phúc được. Ảnh minh họa Không muốn cả đời này vất vả vì cô em chồng nên K đã phản đối ngay lập tức, ai được hưởng lợi nhiều thì người đó phải có trách nhiệm. Đến bố mẹ đẻ bị ốm K chưa chăm được cớ sao phải chăm em chồng. Chồng trợn tròn mắt rồi quát nạt vợ là sống ích kỷ, không có tình người. Anh ấy bảo nếu K không chăm sóc thì sẽ đưa em ấy lên thành phố ở và thuê người giúp việc chăm. Tự nhiên mỗi tháng phải mất cả 10 triệu đồng vì cô em chồng, K phản đối gay gắt nhưng anh ấy phớt lờ ý kiến của K. Hai ngày nay gia đình rất căng thẳng, K thật không biết phải nói với chồng thế nào để cho anh ấy từ bỏ ý định nuôi em gái trọn đời nữa. Mọi người cho K lời khuyên với?

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