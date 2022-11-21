Chồng kêu tôi nghỉ làm, chỉ cần ở nhà sẽ đưa lương cho tôi giữ, chưa kịp mừng thì tôi đã bàng hoàng với điều kiện kèm theo

Tâm sự 21/11/2022 19:28

Tôi cứ nghĩ chồng cưng chiều mình mực, hóa ra tất cả đều có mục đích hết...

Lương của K mỗi tháng 7 triệu đồng, còn lương của anh được 35 triệu đồng, với mức thu nhập này thì khoảng vài năm nữa là chúng K có thể mua được căn hộ chung cư.

Thế mà sau khi cưới được một tháng, chồng lại đưa ra một kế hoạch khiến K sửng sốt. Anh ấy muốn K ở nhà, hàng tháng sẽ đưa cho 30 triệu đồng để chi tiêu thoải mái. Nghe đến đây K mừng lắm vì chính K sẽ là người giữ tài chính của gia đình, khi đó K sẽ tự do chi tiêu tiết kiệm theo ý mình.

Chồng kêu tôi nghỉ làm, chỉ cần ở nhà sẽ đưa lương cho tôi giữ, chưa kịp mừng thì tôi đã bàng hoàng với điều kiện kèm theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa

K bảo với chồng là bây giờ chưa có bầu bì gì, tự nhiên ở nhà ăn bám chồng thật lãng phí. Anh ấy nói sẽ đón em gái lên đây để K chăm sóc cả đời. Nghe đến đây K hoảng thật sự liền nói lại: "Em gái đang sống yên ổn với anh cả thì cứ ở quê, mắc mớ gì phải lên đây làm khổ vợ chồng son. Với lại trước khi bố mẹ mất để lại toàn bộ đất đai nhà cửa cho anh cả thì người hưởng phải có trách nhiệm với em ấy chứ".

Chồng K bảo tuần trước về nhà thấy em gái bị anh cả đánh và chị dâu mắng, sợ quá ngồi góc nhà khóc. Em gái vừa khóc vừa chắp tay cầu xin chồng K đón em ấy đi cùng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của chị dâu thôi em đã sợ run người.

Chồng còn nói em gái ra nông nỗi này là do anh ấy gây ra, lúc nhỏ trông em không cẩn thận để rơi xuống ao, đến khi được cứu sống lại biến thành người ngớ ngẩn. Anh ấy hối hận vô cùng và luôn tự nhủ phải học hành thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho em gái.

Bây giờ lớn rồi biết bệnh của em không chữa trị được nên anh ấy muốn đón về sống cùng. Anh bảo ngày nào em gái còn sống trong đau khổ sợ hãi là chồng chưa thể vui vẻ hạnh phúc được.

Chồng kêu tôi nghỉ làm, chỉ cần ở nhà sẽ đưa lương cho tôi giữ, chưa kịp mừng thì tôi đã bàng hoàng với điều kiện kèm theo - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không muốn cả đời này vất vả vì cô em chồng nên K đã phản đối ngay lập tức, ai được hưởng lợi nhiều thì người đó phải có trách nhiệm. Đến bố mẹ đẻ bị ốm K chưa chăm được cớ sao phải chăm em chồng.

Chồng trợn tròn mắt rồi quát nạt vợ là sống ích kỷ, không có tình người. Anh ấy bảo nếu K không chăm sóc thì sẽ đưa em ấy lên thành phố ở và thuê người giúp việc chăm. Tự nhiên mỗi tháng phải mất cả 10 triệu đồng vì cô em chồng, K phản đối gay gắt nhưng anh ấy phớt lờ ý kiến của K.

Hai ngày nay gia đình rất căng thẳng, K thật không biết phải nói với chồng thế nào để cho anh ấy từ bỏ ý định nuôi em gái trọn đời nữa. Mọi người cho K lời khuyên với?

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 30 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau