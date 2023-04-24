Chồng báo đi công tác vài ngày nhưng linh tính có chuyện chẳng lành, nửa đêm nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình

Tâm sự 24/04/2023 04:57

Nhưng hôm nay, cô thấy mọi sự đều khác hẳn trước. Cho đến nửa đêm lúc ấy, cô nhận được bức ảnh có người trong đám tang thì ngất xỉu.

Thu thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Thu và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Thu và gia đình, Trọng là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Thu tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Chồng báo đi công tác vài ngày nhưng linh tính có chuyện chẳng lành, nửa đêm nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một lần Trọng báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Thu lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Thu bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Thu lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Trọng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Trọng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Thu dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Chồng báo đi công tác vài ngày nhưng linh tính có chuyện chẳng lành, nửa đêm nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Trọng, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Trọng. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Thu không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Trọng trở về, Thu đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Thu kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Trọng giờ đã có con riêng.

 

Trọng cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Thu rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Thu thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Thu không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Thu đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Trọng có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

 

Ngày gặp mặt bố chồng, tôi lạnh toát người, mồ hôi túa ra vì sợ hãi tột độ, sau đêm thức trắng vừa dằn vặt, vừa khổ đau, tôi kể hết với chồng kiên quyết làm điều này

Ngày gặp mặt bố chồng, tôi lạnh toát người, mồ hôi túa ra vì sợ hãi tột độ, sau đêm thức trắng vừa dằn vặt, vừa khổ đau, tôi kể hết với chồng kiên quyết làm điều này

Khi tôi biết được điều ấy dường như đã quá muộn. Hình ảnh ấy cứ lảng vảng trong đầu khiến tôi ám ảnh khôn nguôi, quả thật trái đất này hình tròn rồi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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