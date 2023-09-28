Chia tay đã lâu những vẫn nhớ nhung người yêu cũ, trong một lần say mèm, tôi và cô ấy cùng 'ôn lại kỉ niệm' rồi chuyện gì đến cũng đến...

Tâm sự 28/09/2023 08:35

Đêm đó, tôi đã không thể ngăn mình tận hưởng thân thể ngọt ngào của người yêu cũ. Mặc dù sau đó, tôi chỉ muốn bỏ chạy và không bao giờ gặp lại.

Sau khi chia tay, cả hai chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với nhau nhưng không phải là những lời yêu thương, nhung nhớ mà là những lời chỉ trích, xỉa xói nhau không hơn không kém. Linh thậm chí còn kể xấu tôi với bạn bè chung và đăng hàng tá status “chửi đổng” người yêu cũ, nguyền rủa thế giới đàn ông trên Facebook. Tôi tiếc rằng chưa thể chặn quách Facebook, địa chỉ mail và cả số điện thoại của cô ta để bớt phiền phức.

Điều khiến tôi bực bội nhất là Linh gọi điện về cho mẹ tôi, kể lể chuyện chia tay của hai đứa, hẳn là với rất nhiều nước mắt nên mẹ tôi điên tiết quay ra xỉa xói thằng con trai tệ bạc là tôi. Mẹ tôi rất thích Linh và luôn cho rằng cô ta có đủ phẩm hạnh để trở thành một người con dâu tốt.

Lý do khiến tôi chưa thể cắt liên lạc với Linh là mặc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ đến cô ta, nhất là những lần ái ân của hai đứa. Nhất là khi cô ta luôn tìm cách khiêu khích sự ghen tuông, thèm muốn của tôi sau khi chia tay. Một sự thật không thể chối cãi là Linh cực kỳ sexy, quyến rũ trong mắt bọn đàn ông và chắc hẳn đầy người đang muốn thế ngay vào chỗ của tôi. Tôi dường như không còn yêu Linh nhưng cũng không muốn Linh thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác.

Chia tay đã lâu những vẫn nhớ nhung người yêu cũ, trong một lần say mèm, tôi và cô ấy cùng 'ôn lại kỉ niệm' rồi chuyện gì đến cũng đến... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài tháng sau, tôi bắt đầu để ý đến người con gái khác, một nhân viên mới ở cơ quan. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết trái tim mình thuộc về cô gái đó. Tôi bắt đầu chiến dịch cưa cẩm nàng nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cuối cùng, tôi quyết định tỏ tình trong ngày sinh nhật nàng nhưng kế hoạch đó thất bại thảm hại ngay từ trong trứng nước. Nàng công khai bạn trai trong tiệc sinh nhật... và tất nhiên chàng trai đó không phải tôi.

Tôi lặng lẽ trở về với nỗi cô đơn, trống trải, trái tim như vụn vỡ thành trăm mảnh. Không hiểu bằng cách nào tôi đã nhắn tin cho Linh, rủ người yêu cũ đi làm vài ly. Sau vài lời xỉa xói, Linh đồng ý như một sự ban ơn. Linh rủ tôi đến căn hộ chung cư của cô ta để thưởng thức món cà ri tự làm. Tôi mang đến vài chai rượu Tây mua ở siêu thị.

Đêm đó, tôi đã không thể ngăn mình tận hưởng thân thể ngọt ngào của người yêu cũ. Mặc dù sau đó, tôi chỉ muốn bỏ chạy và không bao giờ gặp lại. Đó thực sự không phải là tình yêu mà chỉ là những ham muốn xác thịt đơn thuần. Tôi không hiểu vì sao đã từng yêu Linh đến 2 năm để giờ đây nằm cạnh em không chút cảm xúc sau phút cuồng nhiệt bản năng.

Chia tay đã lâu những vẫn nhớ nhung người yêu cũ, trong một lần say mèm, tôi và cô ấy cùng 'ôn lại kỉ niệm' rồi chuyện gì đến cũng đến... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định không bao giờ gặp lại Linh nữa. Nhưng 6 tuần sau, Linh thông báo đã có thai với tôi và không muốn bỏ đứa con. Linh đã không dùng thuốc tránh thai như đã làm suốt 2 năm yêu nhau.

Tôi thật sự hoảng hốt khi nghĩ đến việc mình sắp phải làm bố, sắp phải cưới Linh. Tôi không yêu Linh, không muốn Linh, không thể làm đám cưới với cô ta được. Đây chắc chắn là một cái bẫy, một cái bẫy chết người. Cô ta đã cố tình không dùng thuốc để có thai với tôi khiến tôi lâm vào tình cảnh trớ trêu này.

Đang mặn nồng đêm tân hôn thì chồng nhìn tôi chằm chằm rồi xô ngã xuống giường, lạnh lùng nói một câu rồi đuổi ra khỏi nhà chẳng thương xót

Đang mặn nồng đêm tân hôn thì chồng nhìn tôi chằm chằm rồi xô ngã xuống giường, lạnh lùng nói một câu rồi đuổi ra khỏi nhà chẳng thương xót

Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

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Từ khóa:   tâm sư eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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