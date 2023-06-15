Chị em sau khi sinh mổ nếu 'ân ái' quá sớm sẽ để lại những hậu quả gì?

Chị em vừa mới sinh mổ xong đừng tự ý chiều chuộng chồng quá sớm nhé, coi chừng mắc phải hậu quả đáng tiếc đấy.

Những người mẹ sinh mổ sẽ mất nhiều thời gian hồi phục hơn so với sinh thường, do đó, chuyện “chăn gối” cũng cần có thời gian “tạm ngưng”. Tuy nhiên, “tạm ngưng” bao lâu còn phụ thuộc vào tình trạng của từng chị em. Hơn nữa, nếu các ông chồng có nhu cầu sinh lý quá cao mà “làm liều” điều này sẽ rất nguy hiểm cho người vợ. Vì thế, sau khi sinh mổ bao lâu có thể quan hệ, các cặp vợ chồng cần tìm hiểu kỹ để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp. Sau sinh mổ, bao lâu vợ chồng có thể quan hệ? Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu các mẹ bầu sinh thường cơ thể có thể hồi phục nhanh vì thế khoảng 4-6 tuần là có thể “yêu” trở lại. Nhưng trên thực tế, tùy vào cơ địa của từng người, thì gian này có thể ngắn hoặc dài hơn. Chỉ cần chỉ em thấy khỏe và có thể tiếp nhận chuyện “ấy” thì hoàn có thể quan hệ, miễn rằng phải biết tiết chế và để ý tới cảm nhận của nhau.

Nhưng đối với bà bầu sinh mổ thì khác, em bé được đưa ra từ bụng mẹ nên tử cung không phải chịu áp lực nghiêm trọng như sinh thường. Tuy nhiên, cơ thể sẽ bị suy nhược, mệt mỏi vì vết mổ. Thời gian để vết mổ liền lại, lên da non và lành sẹo ít nhất phải mất khoảng thời gian là 6 tuần trở lên. Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, do đặc trưng của vết rạch trên bụng rất hay bị tái phát và viêm nhiễm nếu như không kiêng cữ cẩn thật. Do đó, các bác sĩ khuyên các mẹ bầu sinh mổ cần phải kiêng quan hệ ít nhất 3 tháng (12 tuần) để cơ thể hoàn toàn hồi phục, có thể trạng tốt cho lần quan hệ đầu tiên sau khi sinh. Tuy nhiên, cũng giống như các bà mẹ sinh thường, nếu bạn cảm thấy vết mổ nhanh hồi phục, không còn đau ngứa thì có thể sẵn sàng cho việc quan hệ.

Nhưng tuyệt đối không vì ham muốn của bản thân và chiều chồng mà vết thương chưa lành đã quan hệ nhé sẽ để lại rất nhiều hậu quả đáng tiếc về sau. Việc này có thể sẽ trở thành gánh nặng tâm lý và gây cản trở cho cả hai vợ chồng trong những lần quan hệ sau, tất cả sự thiệt thòi chị em đều là người phải hứng chịu. Vì thế, các chị em hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhé! Quan hệ vợ chồng sau sinh mổ quá sớm sẽ có những nguy hại gì cho sản phụ? Nếu quan hệ quá sớm, khi vết mổ chưa lành, sẽ gây ra rất nhiều nguy hại đến sức khỏe và đời sống vợ chồng sau này của các chị em. Ảnh minh họa: Internet Dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục Sau khi sinh cơ thể của các chị em còn yếu, hệ miễn dịch kém, vì thế khi quan hệ vợ chồng sớm dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, dễ gây ra bệnh hậu sản như: huyết, sản giật, viêm nhiễm sau sinh… đây là những tình trạng khá nghiêm trọng. Nếu mắc những bệnh này chắc chắn các chị em sẽ gặp nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần tới. Đau rát, tổn thương vết mổ Các mẹ sinh mổ, tuy vùng kín không có vết thương nhưng việc "hoạt động mạnh" có thể khiến vết mổ bị nứt, đau rát, dễ nhiễm trùng. Hơn nữa, sau khi sinh hormone estrogen của các chị em khá thấp, âm đạo khô và tính đàn hồi kém nên dễ bị tổn thương khi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet Căng thẳng, mệt mỏi, sợ gần gũi Sau khi sinh cơ thể của các chị em còn khá yếu ớt, cộng với việc phải chăm con, lo sợ vết mổ chưa lành, cơ thể không còn hoàn hảo như trước đây vì thế thường dẫn đến tâm lý căng thẳng, không tìm được cảm giác thoải mái khi gần gũi chồng. Thậm chí, việc quá đau rát khi quan hệ có thể gây ra ám ảnh tâm lý, khiến nhiều các chị em sợ chuyện chăn gối. Vì vậy, để đảm bảo tốt cho sức khỏe, không mắc các bệnh viêm nhiễm, dễ đạt được khoái cảm thì không nên quan hệ vợ chồng sớm sau khi sinh nhé. Người chồng lúc này cần phải thông cảm và động viên vợ, không nên đòi hỏi quá mức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-em-sau-khi-sinh-mo-neu-an-ai-qua-som-se-de-lai-nhung-hau-qua-gi-592369.html