Chê con dâu sinh con gái, mẹ chồng cùng con trai bà bỏ mặc cô không chăm sóc, 1 tháng sau nhận kết cục thảm thương

Lúc kết hôn, Linh đã có bầu. Mẹ chồng tỏ ra rất vui, cho cô một ít lễ vật rồi rước về nhà làm dâu. Mẹ chồng và chồng chăm sóc Linh khá tử tế. Trong khi mẹ chồng để tâm nấu ăn theo sở thích của Linh thì chồng cũng hàng ngày giúp cô xoa bóp chân tay, hy vọng vợ vui vẻ, bình anh sinh con.

Linh sinh ra trong gia đình đơn thân, cô và mẹ nương tựa vào nhau nhiều năm. Thật vất vả mới kết hôn sinh con, vốn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu thì sau khi sinh con gái, Linh mới biết được cảm giác hạnh phúc hóa ra lại có thể vỡ tan nhanh như vậy.

Về sau, mẹ chồng gọi điện cho Linh nói: “Con dâu, nói thật mẹ hơi thất vọng vì con sinh con gái nên không có tâm trạng làm gì nữa. Thôi con tự chăm sóc bản thân nhé. Mẹ đã mua vé đi du lịch một tháng, cũng đưa cả chồng con đi cùng cho khuây khỏa. Dù sao có mẹ con chăm sóc là tốt rồi. Thôi, mẹ đi nhé”.

Lúc Linh vào phòng sinh, mẹ chồng và chồng vẫn còn rất lo lắng. Hai người hồi hộp đứng chờ ở cửa phòng sinh, cổ vũ cô. Thế nhưng, sau khi biết Linh sinh con gái, họ liền quay ngoắt thái độ. Mặc Linh vừa sinh con, cơ thể yếu ớt, hai người trực tiếp ghét bỏ. Linh nghe mẹ chồng loáng thoáng nói: “Đúng là thứ bác sĩ lang băm mà. Lúc 4 tháng đi kiểm tra, rõ ràng nói là con trai, thế nên mình mới chiều chuộng như thế. Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không!” Mà chồng Linh không nói lời nào, chỉ cau mày, cũng không ôm con hay an ủi vợ. Sau khi mẹ của Linh đến thì không lâu sau đó, hai người đều rời đi.

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Mẹ chồng và chồng cứ như vậy rời đi, nước mắt Linh không kìm được mà chảy xuống. Mẹ Linh khuyên cô đừng vì vậy mà buồn khổ, vô phước lấy phải người chồng tệ bạc như vậy, giờ cho cũng không cần nữa. Bà nói: “Con gái, đừng sợ. Mẹ vẫn còn trẻ, có thể giúp trông cháu. Hãy đi làm những việc mà con thích! Chuyện tình cảm thất bại 1 lần thì có sao? Linh hôn rồi, sẽ có cơ hội khác. Đừng vì gã đàn ông tồi như vậy mà khóc, không đáng đâu!”

Sau đó, Linh theo mẹ về nhà đẻ ở cữ. Tại thời điểm này, cô gặp một người đàn ông làm mình kinh ngạc. Đó chính là người cha cô tưởng mình chưa từng có. Thời gian gần đây, ông và mẹ Linh liên lạc trở lại. Sau nhiều năm bôn ba, ông nhận ra rằng bỏ rơi vợ con để theo đuổi sự nghiệp là việc khiến cả đời ông hối hận. Thế nên bây giờ ông muốn bù đắp cho họ và hàn gắn lại tình cảm cũ.

Ông khăng khăng tái hôn với mẹ Linh, đưa 3 bà cháu vào ở biệt thự lớn, có nhiều người hầu hạ, chăm sóc. Thấy con gái có chỗ dựa tốt hơn nên mẹ Linh đồng ý với yêu cầu của bố Linh. Tại thời điểm đó, bố Linh cũng biết con mình phải chịu nhiều uất ức từ phía nhà chồng nên mới “khai” thật”: “Con gái, bố muốn bù đắp cho con nên đã âm thầm theo dõi cuộc sống của con trong thời gian dài. Bố không dám xuất hiện ngay, vì sợ con sẽ ghét. Vì vậy, bố đã cố tình tuyển dụng con rể, cho anh ta làm chức Phó giám đốc một chi nhánh với mức lương hậu hĩnh. Tất cả chỉ để cuộc sống của con tốt hơn. Bố không nghĩ nó lại là người như vậy, không biết bảo vệ vợ con. Thế nên, con hãy ly dị nó đi, bố cũng sẽ tống cổ nó khỏi công ty”.

Một tháng sau, khi chồng Linh và mẹ anh ta trở về, lúc đến công ty, liền bị gọi lên văn phòng Giám đốc. Bố Linh, cũng chính là Tổng giám đốc công ty hỏi anh ta: “Vợ cậu vừa sinh, cậu không ở nhà chăm sóc vợ mà đi đâu cả tháng nay?” Chồng Linh nói dối không ngượng mồm, đáp: “Tất nhiên là tôi ở nhà với vợ con”.

Bố Linh nói thẳng: "Cậu cho rằng mình có thể trở thành phó giám đốc là dựa vào thực lực sao? Cậu cho rằng mình được đãi ngộ cao như vậy là bởi vì năng lực tốt sao? Tôi nói cho cậu biết, bản thân cậu không đáng một xu. Tôi trọng dụng cậu, là bởi vì cái Linh là con gái ruột của tôi”.

Nghe bố Linh nói xong, mồ hôi chồng Linh toát ra như suối. Thì ra công việc lương cao anh ta có được là nhờ quan hệ của vợ, thế nên vội vàng nói: “Bố vợ, con biết lỗi rồi. Con sẽ nhận sai với vợ con, cầu xin cô ấy tha thứ cho con. Là con mê muội nên mới không quan tâm đến vợ con. Con sẽ đón cô ấy về nhà”.

Bố Linh lại nói: "Muộn rồi. Giờ cậu đến phòng kế toán nhận lương. Tôi cá với cậu trong lĩnh vực này, trong một thời gian cậu nhất định không thể tìm thấy công việc nào đâu. Tôi đã đánh tiếng với nhiều giám đốc công ty khác rồi. Họ sẽ chú ý đến cậu”.

Mặc kệ chồng Linh nói gì, đều vô dụng, anh ta bị “đá” khỏi công ty, về đến nhà thì nhận được đơn ly hôn. Nghe chuyện con trai gặp phải, mẹ chồng Linh cũng hối hận không thôi, ai ngờ tổng giám đốc và con dâu lại có quan hệ như vậy. Trước mắt con trai bà không có việc làm, căn nhà này là đi thuê, nơi này tuy rằng không phải tấc đất tấc vàng, nhưng thuê nhà cũng không ít tiền. Nếu tháng sau con trai không có thu nhập, mẹ con bà không biết còn nơi nào để ở.

Thế nên, chồng Linh tìm đến nhà vợ, cố gắng vớt vát sự thương xót của Linh, lúc đó mới biết mẹ con cô đã chuyển đến căn biệt thự lớn ở. Lúc anh ta gọi điện thoại cho Linh thì chỉ nhận được lời đáp trả lạnh lùng: “Sở dĩ tôi vẫn nhận điện thoại của anh là vì thủ tục ly hôn còn chưa làm. Ngoại trừ việc đến tòa ly dị thì những chuyện khác, miễn đàm phán!”

Với sự kiên trì của Linh, chồng cô phải lựa chọn ly hôn. Từ đó, anh ta không có một công việc đàng hoàng, phải bắt đầu lại từ dưới đáy. Để duy trì sinh kế của mình, người mẹ phải đi bán hàng rong. Nói chung, hai người lăn lộn rất thê thảm, không thể có cuộc sống hạnh phúc trước đây.