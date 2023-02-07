Tái hôn với tình cũ chưa bao lâu, tôi tuyệt vọng đau đớn nghe lời đề nghị nhường chồng từ nhân viên của mình

Tâm sự 07/02/2023 22:02

Chồng tôi thấy sự việc bị vỡ lở, vội vàng quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Anh nói, chính cô thợ trẻ đã giăng bẫy tình để lừa gạt anh…

Tôi và Trường yêu nhau suốt 6 năm nhưng gia đình anh phản đối vì tôi làm nghề cắt tóc gội đầu. Gần 3 năm sau chia tay, anh cưới một cô gái cùng cơ quan, tôi lấy chồng làm bảo vệ trường học.

Sau khi sinh 2 cô con gái, chồng tôi muốn tôi phải sinh tiếp để kiếm con trai. Tuy nhiên, tôi không đồng ý.

Từ đó, anh lén lút ngoại tình. Nhân tình đã sinh được cậu con trai giống anh như đúc. Mẹ chồng tôi biết chuyện, mừng như bắt được vàng. Bà muốn đón mẹ con cô ta về cùng nhà để tiện bề chăm sóc, coi như chồng tôi lấy vợ hai.

Không chịu nổi cảnh chồng chung, tôi làm đơn ly dị, xin nuôi cả hai con.

 

Bố mẹ đẻ thương tôi đứt gánh giữa đường nên cắt cho tôi mảnh đất 120m2, anh em xúm vào cho tôi vay mượn để dựng nhà. Tôi mải miết làm ăn, học hỏi thêm mấy khóa làm đẹp nên hiệu cắt tóc của tôi rất đông khách, phải thuê thêm 3 thợ phụ.

Anh Trường - người yêu cũ của tôi lấy được vợ có nghề nghiệp tương xứng nhưng ham đề đóm, nợ nần cả tỷ đồng, phải bán nhà trả nợ. Sau đó, họ ly hôn. Cô vợ xách túi ra đi để lại hai con cho anh Trường nuôi dưỡng.

Thời điểm gặp tôi, 3 bố con anh đang ở nhà thuê. Các con ăn học tốn kém nên trông anh rất tiều tụy. Chúng tôi tâm sự, an ủi nhau và tình yêu năm xưa bỗng trỗi dậy. Nửa năm sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn và làm 20 mâm cỗ để thông báo với họ hàng, gia đình.

Lấy nhau khi cả hai đều luống tuổi, vợ chồng tôi quyết định không mang thai mà tập trung lo cho các con. Kinh tế chủ yếu trông chờ từ nguồn thu quán cắt tóc của tôi.

Anh đi làm công ty nhưng mỗi tháng chỉ góp được với tôi 3 triệu ăn uống, nhiều khi tôi còn phải đưa thêm tiền để anh chi dùng cá nhân.

Khoảng nửa năm trở lại đây, anh thường xuyên kêu mệt mỏi vì áp lực công việc nên không gần gũi vợ. Chỉ đến khi cô thợ phụ ở quán xanh xao ốm nghén, tôi mới chết lặng. Cô bé khóc mếu nói, đã đi quá giới hạn với chồng tôi.

Để được đồng ý, chồng tôi đã cho cô ta 50 triệu mua xe máy và rất nhiều quần áo, giày dép, mỹ phẩm... Sau đó, như để chứng minh lời nói của mình, cô ta cho tôi xem những bức ảnh thân mật, rồi đề nghị tôi nhường chồng.

Tái hôn với tình cũ chưa bao lâu, tôi tuyệt vọng đau đớn nghe lời đề nghị nhường chồng từ nhân viên của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi gọi ngay chồng đến để ba mặt một lời. Chồng tôi thấy sự việc bị vỡ lở, vội vàng quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Anh nói, chính cô thợ trẻ đã giăng bẫy tình để lừa gạt anh…

Tôi chỉ biết gào lên, khóc lóc trong tuyệt vọng đau đớn. Tôi không ngờ người đàn ông mà suốt đời tôi yêu thương lại tráo trở đến vậy.

Hiện tại, tôi đã quyết tâm ly dị nhưng bố mẹ tôi ra sức khuyên can. Bố tôi nói, đàn ông không tránh được những lúc sai lầm. Hãy tha thứ cho anh ấy để duy trì cuộc sống gia đình.

Thật lòng tôi không muốn phải ra tòa lần 2. Nhưng tôi thấy rất đau đớn. Tôi phải thế nào bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt