Chấp nhận lấy vợ có thai dù phòng kĩ mỗi lần 'gần gũi', đêm tân hôn chưa nóng, tôi bàng hoàng khi nghe tiết lộ từ người đàn ông cũ mà sốc điếng

Tâm sự 25/05/2023 02:29

Những nghi ngờ trong tôi bắt đầu trỗi dậy, nhưng phải đến khi người đàn ông đó lên tiếng thì...

Ở đời đúng là chẳng nói trước được điều gì. Tôi từng nghĩ mình là người khôn ngoan nên mới lấy được Tuyết. Vậy mà bây giờ tôi mới biết, rốt cuộc mình cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.

Tuyết ít hơn tôi 3 tuổi. Ngày đó cô ấy đến công ty tôi làm việc. Vừa hay, tôi là người phụ trách. Cả hai tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Trong mắt tôi, Tuyết là người hiền lành ít nói, chuẩn mẫu phụ nữ của gia đình. Vì thế nên đối với Tuyết, tôi luôn tôn trọng cô ấy.

Yêu nhau được 4 tháng thì Tuyết thông báo có thai. Mặc dù mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều sử dụng phương pháp phòng tránh nhưng tôi đoán, cái gì cũng có xác suất. Nhỡ đâu bị rách thì khả năng có thai cũng rất cao.

Chấp nhận lấy vợ có thai dù phòng kĩ mỗi lần 'gần gũi', đêm tân hôn chưa nóng, tôi bàng hoàng khi nghe tiết lộ từ người đàn ông cũ mà sốc điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt thời gian Tuyết có bầu, tôi luôn tìm những thứ tốt nhất cho cô ấy tẩm bổ. Khi đi làm dâu, Tuyết cũng chẳng cần đụng tay đến việc gì. Bởi bố mẹ tôi rất mong cháu nội. Chỉ cần có cháu, việc gì ông bà cũng không yêu cầu con dâu phải làm.

Vốn dĩ cuộc sống của tôi sẽ diễn ra êm đềm. Cho đến một hôm, Tuyết nói có việc cần về sớm, thế nhưng khi tôi đi làm về lại thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông khác. Thấy hai người họ đang tranh cãi một điều gì đó. Sợ vợ bị bắt nạt, tôi đến đôi co với gã kia. Vừa biết tôi là chồng Tuyết, gã cười lớn: "Ông hùng hổ cái gì? Về mà hỏi vợ ông, không biết chừng đứa bé trong bụng là con tôi đấy".

Chấp nhận lấy vợ có thai dù phòng kĩ mỗi lần 'gần gũi', đêm tân hôn chưa nóng, tôi bàng hoàng khi nghe tiết lộ từ người đàn ông cũ mà sốc điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hắn gọi bạn đến đón về. Còn Tuyết lúc này mới chịu nói ra mọi chuyện. Có một lần cô ấy đi sinh nhật bạn, uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ. Sau đó thì biết mình có thai, thành ra bây giờ không rõ đó là con ai.

Nghe đến đấy, tôi chao đảo đến nỗi phải vịn tay vào thành ghế. Bây giờ Tuyết vẫn chưa sinh con, tôi không thể bắt cô ấy chọc ối để kiểm tra, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi đang nghĩ không biết khi đứa bé chào đời, mình và vợ sẽ như thế nào. Nếu đó không phải con tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Còn may mắn đó là con mình, tôi sẽ có trách nhiệm với con, nhưng việc bị cắm sừng sẽ khiến tôi ám ảnh suốt đời. Mấy ngày nay, tôi không muốn nhìn mặt vợ vì có cảm giác bị lợi dụng và lừa dối. Một người bạn của tôi khuyên không nên xét nghiệm ADN làm gì, bởi dù có thế nào thì tôi cũng đã cưới Tuyết về làm vợ.

Mọi người cho tôi lời khuyên với.

 

 

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