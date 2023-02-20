Cầm bó hoa lén trốn trong tủ quần áo cho vợ bất ngờ, tôi tái mặt khi nghe lỏm được cuộc điện thoại của cô ấy

Sau khi gặp, Sáng thực sự rất ngạc nhiên. Lệ không những trông rất xinh đẹp mà tính cách còn rất tốt, anh rất thích cô ấy. Sau vài lần thân thiết, Sáng thật thà hỏi Lệ tại sao bây giờ cô ấy vẫn chưa kết hôn với điều kiện tốt như vậy?

Sang và Lệ gặp nhau dưới sự giới thiệu của một người mai mối. Thực ra Sang cũng không thích chuyện hẹn hò qua mai mối lắm, anh nghĩ chỉ cần là người tốt thì sớm hay muộn tình yêu cũng tự tìm đến. Nhưng lúc đó, bà mối đến nhà Sáng hết lần này đến lần khác và nói rằng có một cô gái đặc biệt tốt, gặp rồi chắc chắn anh rất hài lòng. Do đó, Sáng đã đồng ý gặp.

Sau khi mối quan hệ của Sang với Lệ ổn định, họ quyết định kết hôn. Sau đám cưới, Sang đối xử với vợ rất tốt, vợ anh cũng luôn quan tâm đến anh. Mỗi lần Sang đi công tác, hầu như mỗi lần đều tự đưa chồng ra sân bay rồi lại tự đến sân bay đón chồng về. Sang cảm thấy mình thực sự may mắn khi cưới được Lệ làm vợ.

Lệ nói vì tính cách bảo thủ của mình, cô ấy chưa bao giờ dám kết giao với đàn ông khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ, vì vậy cũng không ngờ lại có hơi chậm trễ như vậy. Nghe xong câu trả lời của bạn gái, Sang thực sự rất vui, bởi không người đàn ông nào lại không muốn có người vợ an toàn.

Một lần, vì công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên Sang phải đi công tác trong 1 tháng. Anh cảm thấy hơi có lỗi với vợ khi xa nhà trong một thời gian dài như vậy. Nhưng Lệ hiểu chồng rất rõ, cô an ủi anh rằng đàn ông bận rộn với sự nghiệp là chuyện bình thường.

Có một người vợ biết điều, cư xử hợp tình hợp lý như vậy, Sang thực sự rất vui. Anh trộm hứa với lòng mình sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc, dự kiến về sớm trước 1 tuần. Đùng như kế hoạch, Sáng công tác về sớm nên lên một kế hoạch để tạo bất ngờ cho vợ. Sau khi xuống máy bay, anh mua một bó hoa gần sân bay, trở về nhà rồi trốn trong tủ quần áo, mục đích là tạo bất ngờ cho vợ. Cũng đúng lúc vợ Sang được nghỉ làm, anh đã mơ tưởng đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi nhìn thấy chồng.

Sang nghe thấy tiếng vợ mở cửa, nhưng lại vừa đi vừa nói: “Em biết anh nhớ em, nhưng một tuần nữa chồng em sẽ về. Em muốn dọn dẹp nhà cửa, anh không thể đến nhà em được. Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh. Không phải vội, đợi em trấn an chồng em một thời gian rồi em đến chỗ anh”.

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Nghe những lời như vậy của vợ, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết cô ấy đang ngoại tình. Thế là Sang lao ngay ra khỏi tủ và tát cô ấy hai cái rồi nộp đơn ly hôn.

Người đời nói lòng dạ đàn ông là khó lường nhất, nhưng cũng không phải không có những người phụ nữ lòng dạ khó đoán. Nhưng kết cục dành cho Lệ lại chẳng khó đoán chút nào. Từ đầu đến cuối, Lệ luôn thể hiện là một cô gái chín chắn, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một người vợ đoan chính nhưng lại lén lút sau lưng chồng làm chuyện “tày đình”. Sau khi ly dị thì giờ cô ấy có thể thoải mái ở bên người tình nhưng người kia có thực sự yêu cô nhiều như khi hai người còn đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ có trời biết, Lệ biết!