Bụng bầu to tướng nhưng vẫn mang cơm cho chồng, nghe tiếng thở gấp trong phòng nên lén nhìn thử, cảnh tượng bên trong khiến tôi khóc cạn cả nước mắt

Tâm sự 10/08/2023 07:35

Nước mắt tôi chảy ra như mưa chẳng còn nghĩ được gì tôi về mà lòng đau như cắt, hóa ra đó là cách mà anh tăng ca để được lên chức, hóa ra vì cơm áo gạo tiền anh nỡ phản bội tôi hay anh yêu người đàn bà đó thật.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn năm, hiện nay đang bầu đứa con đầu lòng cũng tới thời gian gần sinh vì thế tôi ở nhà chẳng đi làm, chỉ mình anh kiếm tiền chuẩn bị cho vợ sinh nở.

Vốn gia đình hai bên chẳng khá giả gì nhiều thế nên hai đứa từ ngày cưới nhau luôn tự thân vận động, rất may công việc của anh lương cũng khá cao, từ sau khi tôi ở nhà dưỡng thai vì cơ thể không được khỏe, anh chăm chỉ làm thêm tăng ca để phòng cho vợ con lúc ốm đau.

Tôi thương chồng mình lắm, nhìn anh đi sớm về muộn mà xót xa, chẳng ít lần khuyên anh nên dừng việc làm thêm lại không ốm đau thì sao có sức anh bảo đang cố gắng để được thăng chức vì thế phải thể hiện và chăm chỉ hơn.

Tôi nghe cũng mừng vì anh có chí tiến thủ hơn nữa mục tiêu phấn đấu là vì vợ con nên càng hạnh phúc hơn, mỗi ngày tôi đều tự tay nấu cơm chờ anh về dù muộn, nhưng dạo gần đây anh còn làm về muộn hơn nữa có hôm cơm canh nguội hết còn tôi đã ngủ mới thấy anh về.

Bụng bầu to tướng nhưng vẫn mang cơm cho chồng, nghe tiếng thở gấp trong phòng nên lén nhìn thử, cảnh tượng bên trong khiến tôi khóc cạn cả nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cuối tuần đó, tôi thấy anh phải làm cả ngày lại tăng ca đến muộn, muốn chồng bất ngờ và hạnh phúc vì được vợ quan tâm, tôi dù bụng chửa vượt mặt vẫn cặm cụi làm cơm để mang tới cơ quan cho anh ăn đêm.

Lúc tôi tới đã 9h còn vài ánh đèn nơi tầng 1 - chỗ mà bác bảo vệ đang trực, còn cả cơ quan đã tối hết, tôi mới lại hỏi số phòng nơi chồng tôi làm thêm ca. Bác nhìn tôi ái ngại rồi chỉ tầng 3, lên tới nơi chẳng thấy phòng nào có ánh đèn, nhìn mãi mới thấy tận bên trong cùng còn chút đèn mờ.

Bụng bầu to tướng nhưng vẫn mang cơm cho chồng, nghe tiếng thở gấp trong phòng nên lén nhìn thử, cảnh tượng bên trong khiến tôi khóc cạn cả nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ chẳng lẽ mình anh phải tăng ca, thương chồng lắm tôi bước vào - tới nơi chợt nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ, ghé mắt vào thấy hình ảnh mà cả đời tôi chẳng thể nào quên, chồng tôi đang trần truồng bên người đàn bà nhìn chắc phải hơn chúng tôi cả chục tuổi.

Nước mắt tôi chảy ra như mưa chẳng còn nghĩ được gì tôi về mà lòng đau như cắt, hóa ra đó là cách mà anh tăng ca để được lên chức, hóa ra vì cơm áo gạo tiền anh nỡ phản bội tôi hay anh yêu người đàn bà đó thật.

Bụng bầu to tướng nhưng vẫn mang cơm cho chồng, nghe tiếng thở gấp trong phòng nên lén nhìn thử, cảnh tượng bên trong khiến tôi khóc cạn cả nước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trước lúc về có chụp lại tấm ảnh, khi đã khóc mệt người tôi gửi hình đó cho anh, 25 phút sau chồng tôi về lao vào ôm tôi khóc anh xin tôi tha thứ, anh nói đó là phó giám đốc của anh, anh không yêu bà ấy chỉ làm vậy để lên chức.

Như 1 cái tát vào mặt tôi vậy, tôi đâu cần anh kiếm nhiều tiền, đâu cần nhà cao cửa rộng mà anh phải làm thế, tôi chẳng thể nào nói tha thứ cho anh được, tới nay đã gần 1 tuần tôi chẳng thiết ăn uống, tôi đau khổ nhưng thương chồng vô cùng cũng oán hận anh nữa, giờ tôi nên làm thế nào đây?

Nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng em chồng sắp cưới, tôi giả vờ ngủ sớm rồi mở để xem thì sững sờ trước cảnh tượng ấy

Nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng em chồng sắp cưới, tôi giả vờ ngủ sớm rồi mở để xem thì sững sờ trước cảnh tượng ấy

Khi tôi mở được cửa thì bàng hoàng khi thấy người trong tủ quần áo, càng sững sờ hơn nữa khi biết danh tính cô em họ.

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