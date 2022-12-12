Hôm đó, em tới nhà anh không báo trước. Em biết mật mã cửa nên hồn nhiên mở cửa vào nhà.

Em đang yêu người đàn ông đã trải qua một đời vợ các chị ạ. Anh ấy hơn em 7 tuổi, có một cô con gái riêng, hiện chị vợ cũ đang nuôi dưỡng. Ngoài khuyết điểm “một lần đò” ấy thì anh ấy chẳng còn gì đáng chê trách. Anh có công việc ổn định, không chơi bời, nhậu nhẹt gì. Đặc biệt đối xử với em rất tốt, luôn yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Gia đình và bạn bè có khuyên em phải suy nghĩ thật kỹ, vì sẽ có nhiều phức tạp xảy đến khi em kết hôn với anh. Nhưng em cho rằng, chỉ cần anh và em yêu nhau thật lòng, thì chẳng có chuyện gì không thể vượt qua được. Vợ cũ anh đã thành quá khứ, con gái anh thì em sẽ yêu bé như con ruột của mình. Thế là ổn thỏa thôi mà!

Hôm đó, em tới nhà anh không báo trước. Em biết mật mã cửa nên hồn nhiên mở cửa vào nhà. Nghĩ anh chỉ có 1 mình ở nhà, nào ngờ em nghe được giọng phụ nữ vẳng ra từ phòng ngủ của anh. Em bủn rủn cả chân tay, trong đầu tưởng tượng đủ mọi khả năng. Mà xấu nhất, chính là anh phản bội em! Ảnh minh họa: Internet Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, em chết lặng vì người phụ nữ đó lại là vợ cũ của anh! Anh với chị ấy đang nằm đắp chung chăn trên giường, sát cạnh nhau, mé bên kia con gái anh say ngủ. Trước khi em đến, họ không làm gì mờ ám, vì vẫn mặc đồ chỉn chu. Nhưng vui vẻ nằm cùng nhau trên giường, còn đắp chung chăn, nhìn hình ảnh ấy em thật sự gai mắt vô cùng.

Thế mà nhìn thấy em cả 2 người đó chẳng ai mất tự nhiên hay thấy áy náy với em cả. Thấy mặt em xị ra, anh mới giải thích rằng, vì con gái anh muốn bố mẹ cùng nằm chung, thì con bé mới chịu ngủ. Anh và vợ cũ đành phải chiều theo ý con, chứ chả có chuyện gì cả. Anh còn bảo em đừng ghen bóng ghen gió. Ảnh minh họa: Internet Em không thể thoải mái nổi với lời biện bạch ấy, vẫn tỏ thái độ khó chịu với anh. Anh thế mà giận ngược lại em luôn. Anh bảo em vô lý, ích kỷ, anh với vợ cũ “vì con” chứ đâu làm gì sai trái. Nếu em không chấp nhận được chuyện nhỏ nhặt ấy, sau này khó mà làm vợ anh được! Em nghe anh nói thế lập tức bật khóc bỏ về. Em quá tủi thân và uất ức. Anh với vợ cũ làm chuyện không đúng rành rành ra đấy, mà anh còn quay ngược đổ lỗi cho em. Vì con thì vì con, có nhất thiết phải chung giường với nhau như thế không? Lẽ nào yêu 1 người đàn ông từng ly hôn, thì phải chấp nhận cho anh ta với vợ cũ làm mọi thứ vì con?

'Đổi đời trai' tận tuỵ 'phục vụ' cho chị chủ, đến khi tôi muốn về quê lấy vợ, chị đưa ra yêu cầu khiến tôi choáng váng! Công việc đang thuận lợi thì không may một lần trở về nhà trọ tôi bị ngã rạn xương khuỷu tay. Ở thành phố này chẳng có ai thân quen nên tôi đành gọi điện cho chị chủ, nhờ chị chở tôi đến bệnh viện, cho tôi tiền điều trị rồi hàng ngày mua cơm đem đến tận nhà trọ cho tôi tới khi tôi bình phục.

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