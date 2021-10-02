Bức thư của mẹ lúc lâm chung gửi cho con gái lấy đi nước mắt của hàng triệu chị em phụ nữ!

Mẹ biết là con không may mắn được sinh ra ở trong một gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi, vật chất để con được an yên, hồn nhiên mà trưởng thành như bao người.

Con gái của mẹ, mẹ biết đã phải một mình trải qua quá nhiều những nỗi đau, sự thiệt thòi so với chúng bạn cùng trang lứa, nên trước khi nhắm mắt lìa đời mẹ có đôi lời dành cho con.

Con à, dù nhà nghèo khó, dù là bữa đói bữa no nhưng con gái của mẹ hãy nhớ rằng, chỉ có học hành mới có thể giúp con thay đổi cuộc đời. Bởi con biết đấy có thể trên thế giới có rất nhiều tỷ phú nổi tiếng bỏ đại học giữa chừng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không học hành gì mà có thể thành công được.

Và mẹ cũng biết rằng con đã phải một mình bươn trải trên đường đời, chịu quá nhiều những ấm ức, đắng cay, thậm chí là nỗi tổn thương đến tột cùng. Nên hơn lúc nào hết mẹ luôn mong muốn cho con có một tương lai tốt hơn mẹ, hoặc cũng có thể là tốt hơn hoàn cảnh sống của con lúc này và để làm được điều này mẹ sẽ có đôi điều lời khuyên dành cho con.

Thế nên, dù ở bất kì hoàn cảnh nào mẹ vẫn muốn con cố gắng học hành đến nơi đến chốn, để mai này con sẽ vận dụng những kiến thức mình học được vào trong công việc, nhờ đó mà con sẽ tạo ra được giá trị cho cộng đồng và tỏa sáng theo cách của con.

Khó đi mẹ dắt con đi... Ảnh minh họa

Lại nữa, trong chuyện tình cảm con có thể yêu ai đó, lập gia đình cùng họ, sinh con đẻ cái hoặc chọn cuộc sống độc thân. Dù bất kể sự lựa chọn của con là như thế nào đi chăng nữa, thì mẹ vẫn luôn là người ủng hộ con trong mọi quyết định.

Bởi vì, nếu như ở bên một người đàn ông luôn làm cho con phải khóc, thì việc con chọn cho mình cuộc sống độc thân là sự lựa chọn sáng suốt.

Con đi trường học, mẹ đi trường đời" - Ảnh minh họa

Còn nữa, trong cuộc sống sẽ có những lúc con bị vấp ngã, lại có những khoảng thời gian con cảm thấy như cả thế giới đang chống lại con, mọi người không hiểu con, không đồng tình, không ủng hộ.

Thậm chí mặc dù con là một cô gái có trái tim thiện lương, nhưng sẽ có những người nói xấu sau lưng, thái độ không tốt với con thì con hãy xem đó là một phần tất yếu của cuộc đời, những lúc đó con đừng khóc mà hãy cám ơn họ và lặng lẽ sống thật tốt, để cho cả thế giới không ai tin vào lời nói không tốt của họ về con.

Và cuối cùng, con phải biết rằng dù ở phương trời nao thì mẹ vẫn mãi luôn bên con, bởi trong mỗi tế bào của con luôn có những tế bào, dòng máu của mẹ chảy trong con.

Vì thế, chỉ cần con sống tốt, sống vui và sống khỏe thì dù có ở bất kì nơi đâu mẹ vẫn vui và tự hào về con!

Mẹ yêu con!