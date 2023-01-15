Bị chồng đuổi khỏi nhà không có thứ gì trong tay, tôi thản nhiên ra đi để lại một thứ khiến cả nhà cầu cạnh thầm mong quay về

Tâm sự 15/01/2023 12:43

Đến cả mẹ chồng cũng là người thường xuyên phỉ báng tôi vì một tội lỗi của những người mẹ, vậy nên tôi đã vô cùng đau lòng.

Tôi từng là một người phụ nữ nhu nhược, luôn lo sợ điều tiếng và cái nhìn của mọi người. Mặc dù luôn bị chồng đối xử tệ bạc, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng hết hôm nay, tôi sẽ không bị dày vò bởi những điều đó nữa.

Kết hôn được 5 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Suốt 5 năm qua, tôi đã đi khắp nơi, uống đủ mọi loại thuốc nhưng mà chẳng có cải thiện. Nhiều người nói tôi vô sinh, có người lại bảo tôi là gái độc không con nên mới mang lại vận xui cho cả nhà chồng. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai là đứng ra nghi vấn chồng tôi.

Là một huấn luyện viên dạy gym, chồng tôi luôn tự tin vào sức khoẻ của mình. Từ trước tới giờ, mỗi lần tôi nói đi khám, anh lại tự tin nói bản thân mình không hề có bệnh. Nhưng khi mọi người chỉ trích và nói xấu vợ, chưa bao giờ anh đứng ra bênh vực.

Bị chồng đuổi khỏi nhà không có thứ gì trong tay, tôi thản nhiên ra đi để lại một thứ khiến cả nhà cầu cạnh thầm mong quay về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi buồn vì không có con một thì buồn với chồng mười. Như những người đàn ông khác, anh phải là chỗ dựa cho tôi. Đằng này trước mặt tôi, anh luôn nói rất thương và thông cảm. Vậy mà khi mẹ anh nói những lời không hay về tôi, anh lại im lặng, thậm chí hùa vào với mẹ.

Bấy lâu nay tôi nghĩ nguyên nhân xuất phát do mình nên không dám nói lại. Ngờ đâu tất cả đều là lỗi của chồng tôi. Hôm qua nhân lúc dọn nhà, tôi có lôi hết đồ đạc cũ ra sắp xếp. Bên dưới thùng gỗ đựng sách vở cũ của chồng tôi, có một hồ sơ khám bệnh. Tôi tò mò mở ra xem, không ngờ bên trong là kết quả chồng tôi không có tinh trùng.

Gọi cho chồng không được, tôi định đợi anh về nói chuyện phải trái. Đến buổi trưa cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng tiếp tục so sánh con dâu mình và con dâu nhà hàng xóm. Bà bảo: “Đấy, con nhà người ta cưới một năm mà đẻ 2 đứa sinh đôi kháu khỉnh. Còn cô chỉ ăn là giỏi thôi”.

Bị chồng đuổi khỏi nhà không có thứ gì trong tay, tôi thản nhiên ra đi để lại một thứ khiến cả nhà cầu cạnh thầm mong quay về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết mình không làm gì có lỗi, tôi nói lại rằng trước khi trách người khác, mẹ chồng tôi nên xem lại con trai mình. Thế là mâu thuẫn nổ ra, chồng tôi về đến nhà không hỏi vợ đã vùng vằng đuổi vợ về nhà ngoại khi thấy mẹ anh ôm mặt khóc. Thú thực 5 năm qua, tôi đã chịu quá nhiều tai tiếng. Vì thế tôi lên phòng thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Tất nhiên trước khi đi, tôi đưa tận tay mẹ chồng giấy xét nghiệm và kết quả của con trai bà.

Đúng như tôi đoán, sáng nay mẹ chồng sang xin lỗi và hy vọng tôi quay về. Bà bảo chính bà cũng không biết chuyện. Nhưng đã muộn rồi, chồng tôi đã giấu vợ bao năm nay. Anh biến tôi thành một người tồi tệ trong mắt mọi người, vậy mà vẫn thản nhiên như không. Sau lần này, tôi nhất định suy nghĩ kỹ về vấn đề ly hôn. Tôi cần sống vì mình, cần làm lại cuộc đời và hơn hết, tôi cần có một đứa con.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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