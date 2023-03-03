Bầu vượt mặt 7 tháng phát hiện chồng ngoại tình, vợ ‘sốc điếng’ khi bị kẻ thứ 3 ghen ngược, choáng váng vì câu nói 'lấy vợ như chơi đồ mẹ con'

Tâm sự 03/03/2023 23:28

Cô phát hiện ra sự thật rằng,... họ không chỉ đi chơi với nhau, thậm chí đã có những hành vi quá giới hạn mà cô sốc tột độ.

Các hội nhóm của các bà mẹ, bà vợ trên mạng xã hội xưa nay vốn là nơi chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, nội trợ thì nay nơi đây cũng chính là nơi để các chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống gia đình, điển hình là việc chồng mình bồ bịch, cặp kè với gái lạ ngoài luồng.

Tâm lý của những người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đánh cho ả đàn bà trắc nết kia một trận cho bõ ghét và cho người chồng lăng nhăng 1 bài học để đời. Ấy thế nhưng, chuyện ngược đời xưa nay vẫn thường xảy ra, kẻ ngoại tình lại lên mặt với vợ còn ả nhân tình thì lại càng được đà lấn lướt, qua mặt "chính cung" một cách đường đường, chính chính, bảo sao chị vợ không bức xúc cho được?

Bầu vượt mặt 7 tháng phát hiện chồng ngoại tình, vợ ‘sốc điếng’ khi bị kẻ thứ 3 ghen ngược, choáng váng vì câu nói 'lấy vợ như chơi đồ mẹ con' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ vốn chỉ có 2 người ấy, vợ đã không ghen tuông thì thôi, đằng này nhân tình nhân ngãi là người thừa của trong một mối quan hệ, mà lại hậm hực ghen tuông?

Câu chuyện ấm ức của người vợ trẻ tâm sự dưới đây là một ví dụ. Chị tâm sự: "Mình ở Quảng Bình.

Mình lấy chồng được 2 năm rồi các bạn ạ. Hiện tại mình đang mang bầu tháng thứ 7 và sắp sinh rồi, ấy vậy mà chồng mình nỡ lòng nà lại đánh mình vì bồ.

Đã vậy, bồ của chồng còn ghen ngược với mình. Bây giờ mình chỉ thấy u uất, hoảng loạn và mất niềm tin quá các bạn ạ. Mình không dám đánh ghen vì sợ ảnh hưởng tới con trong bụng. Mình cũng không thể cản được chồng mình vì mỗi lần mình nói tới là hắn đánh đập mẹ con mình, bóp cổ mình bầm tím cả người. Mình đôi ba lần có nhắc nhở cô ấy nhưng cô không nghe, vẫn qua lại với chồng mình và 2 người đưa nhau đi trà sữa.

Là một người chưa chồng mà nhiều lần dám qua tận cửa phòng mời gọi, chở chồng mình đi abc... là đi đâu vậy cô? Cô vòi vĩnh tiền bạc từ một người đàn ông đã có gia đình, nửa năm cung phụng cho cô này ăn chơi, chồng mình chưa bao giờ đưa về 1 xu cho vợ dưỡng thai, hành hạ mình. Có lần đi nhậu với ả nhân tình rồi về đạp vào bụng mình, nửa đêm mình đau đớn lên bệnh viện cấp cứu. Cả đời này mình không quên!

Đã vậy cô ấy còn ghen ngược lại với vợ chính thức khi chồng mình nhắc tên mình. Cô ta thật giỏi khi ngày ngày đều moi tiền chồng mình, quyến rũ chồng mình và lúc nào anh ta cũng thấy nhớ! Cô cũng là phụ nữ sao cô lại không có đạo đức vậy cô?

Các mẹ cho mình lời khuyên với, bây giờ tạm thời giữ an toàn cho đứa con trong bụng nên mình về ngoại ở tạm rồi".

Bầu vượt mặt 7 tháng phát hiện chồng ngoại tình, vợ ‘sốc điếng’ khi bị kẻ thứ 3 ghen ngược, choáng váng vì câu nói 'lấy vợ như chơi đồ mẹ con' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí anh chồng còn cho rằng "lấy vợ như chơi đồ mẹ con"

Cùng hẹn hò nhau đi chơi

Đính kèm với lời kể của chị vợ là những tin nhắn chụp màn hình qua lại cuộc nói chuyện giữa anh chồng và cô giáo lạ mặt kia. 2 người thường xuyên trò chuyện khá thân thiết, thậm chí còn rủ nhau đi chơi, đi uống nước và nói với nhau những lời rất tình cảm.

Nếu không đọc được câu chuyện chia sẻ, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là cuộc hội thoại của một cặp vợ chồng. Họ tuy không xưng hô hẳn vợ - chồng nhưng cách mà họ nói chuyện như thể mình là người còn son rỗi.

Đọc kĩ đoạn tin nhắn chát qua lại giữa người chồng và cô nhân tình của chồng có thể thấy mối quan hệ không chỉ dừng lại ở mức "xao động ngoài vợ ngoài chồng" mà họ thậm chí đã "ăn nằm" với nhau.

Ngay sau khi đoạn tin nhắn này được đăng tải, các chị em vô cùng bức xúc trước sự lộng hành quá đáng của cô bồ nhí. Trách bồ thì cũng không thể không trách người chồng. Nếu anh ta không cho nhân tình cơ hội thì cô ả đâu thể bước tới.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận chung sống vì nhiều lý do. Phần đa trong số đó là hy sinh cho các con có một mái ấm gia đình đầy đủ, như người vợ trẻ trên cũng vậy. Nhiều chị em khuyên người vợ hãy bình tĩnh, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ sức khoẻ cho cả mẹ lẫn con để chờ đến ngày "vượt cạn". Chồng tốt thì giữ, huống hồ chồng phản bội lại về đánh đập thì hà cớ gì phải nuối tiếc cho cam?

Vẫn biết, kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác là vô cùng đáng trách, đáng giận. Thế nhưng, chị em hãy thật sự tỉnh táo, cân nhắc và suy xét cho kĩ, bởi nếu chồng mình không mở lối, chẳng ai có thể mang gió bão vào nhà....

Mượn rổ ‘vỏ ốc’ đang khêu, vợ đáp trả ‘sốc óc’ khi bắt quả tang chồng ngoại tình trở về còn ngông nghênh đập đơn ly hôn lên bàn bắt kí

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Nào ngờ khi đang chuẩn bị báo tin vui cho chồng, câu nói của anh khiến tôi phải choáng váng. Cố lấy lại bình tình, tôi nhẹ nhàng đưa lại anh những thứ này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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