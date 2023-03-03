Mượn rổ ‘vỏ ốc’ đang khêu, vợ đáp trả ‘sốc óc’ khi bắt quả tang chồng ngoại tình trở về còn ngông nghênh đập đơn ly hôn lên bàn bắt kí

Tâm sự 03/03/2023 22:39

Nào ngờ khi đang chuẩn bị báo tin vui cho chồng, câu nói của anh khiến tôi phải choáng váng. Cố lấy lại bình tình, tôi nhẹ nhàng đưa lại anh những thứ này.

Không có người vợ nào kiên nhẫn đến mức mãi đợi chồng quay về sau những vấp ngã bởi sức chịu đựng, sự hi sinh của họ có giới hạn. Dù lòng bao dung có lớn cỡ nào cũng có lúc họ mệt mỏi muống buông. Vì vậy đàn ông đã thay lòng, đừng hỏi tại sao khi muốn quay lại, vợ lại không giang tay đón.

Mới đây trên diễn đàn xã hội, người vợ đã giãi bày về nỗi đau khổ khi bị chồng mình phản bội. Đặc biệt cách đối mặt của cô trong hoàn cảnh đó mới đáng chú ý.

Người vợ tâm sự: "Số em lận đận, sau cưới có bầu ngay nhưng thai được 3 tháng thì bị lưu. Sau bận đó, em bị viêm lộ tuyến, chữa mãi mới được nhưng kinh nguyệt thất thường, thành ra khó dính bầu lại. Biết lỗi ở mình, em cũng căng thẳng lo lắng lắm nên tự mình đi khám xét, thuốc thang không mấy khi làm phiền với chồng.

Mượn rổ ‘vỏ ốc’ đang khêu, vợ đáp trả ‘sốc óc’ khi bắt quả tang chồng ngoại tình trở về còn ngông nghênh đập đơn ly hôn lên bàn bắt kí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bài chia sẻ của người vợ đang thu hút sự chú ý của nhiều người

Thời gian đầu chồng em cũng hiểu, thông cảm với vợ nhưng càng về sau hắn càng tỏ ra cáu bẳn vô cớ với em. Tuy không trực tiếp nói ra miệng nhưng em hiểu nguyên nhân đều bắt nguồn từ chuyện con cái. Vậy nên thi thoảng nằm bên, em lại động viên: 'Chúng mình mới cưới được hơn 2 năm, tuổi còn trẻ nên không phải lo lắng quá. Bác sỹ cũng nói tình trạng của em không có gì đáng ngại. Kiên trì 1 thời gian uống thuốc cho điều hòa nội tiết, kinh nguyệt là ổn thôi'.

Chồng em nghe thế thở dài, chép miệng quay đi. Thật sự lúc ấy em chỉ muốn khóc òa vì tủi thân. Rồi dần dà em cảm nhận rõ, hắn mỗi ngày thêm lạnh nhạt với vợ.

Sau đó mấy tháng em lại phát hiện chồng cặp với 1 con bé làm nail ở gần công ty hắn làm. Nản hơn, khi em gọi hắn nói chuyện thẳng thắn thì hắn bảo: 'Nếu cô biết đẻ, tôi đã không phải ra ngoài tìm người đẻ thay'.

Tuyệt vọng nhưng em không chấp nhận bỏ cuộc vì nghĩ nếu có con, hắn sẽ quay về bên gia đình như cũ.

Vài tuần sau, trễ kinh gần chục ngày em thử que thấy 2 vạch mà mừng rơi nước mắt. Không báo với chồng vội, chiều ấy tan sở, em mua đồ về tính nấu bữa thịnh soạn chút rồi nói với chồng luôn. Ai ngờ, 5h chiều, em đang lọ mọ ngồi khêu ốc nấu chuối thì chồng em từ đâu đi vào đặt ngay đơn ly hôn xuống bàn bắt vợ ký: 'Cô ấy có bầu rồi, tôi đã có con. Cô ký giấy đi để chúng tôi đến với nhau'.

Hắn đề nghị ly hôn mà mặt hớn hở vô cùng. Em cay đắng muốn khụy chân tại chỗ nhưng chỉ cười nhạt đưa rổ vỏ ốc đã khêu hết cho hắn bảo: 'Đi đổ vỏ ốc. Tự nhiên tôi thấy công việc này rất hợp với anh'.

Mượn rổ ‘vỏ ốc’ đang khêu, vợ đáp trả ‘sốc óc’ khi bắt quả tang chồng ngoại tình trở về còn ngông nghênh đập đơn ly hôn lên bàn bắt kí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hắn thế trợn mắt quát: 'Cô ăn nói kiểu gì đó?'.

Chẳng nói chẳng rằng, em mở điện thoại cho hắn xem 1 loạt ảnh trong máy, toàn cảnh nóng bỏng của người tình hắn với gã đàn ông khác. Chẳng là khi biết hắn ngoại tình, em đã âm thầm điều tra về ả kia. Không biết đứa bé trong bụng cô ta là con ai nhưng cô ta có rất nhiều mối quan hệ mờ ám ngoài chồng em.

Em định sẽ vì đứa con trong bụng mà nhắm mắt bỏ qua, nói cho hắn biết sự thật song hắn đối với em vô tình vô nghĩa thế, em nghĩ cũng chẳng cần gì phải níu kéo mà chia tay luôn. Biết sự thật rồi, hắn ra công van xin tha thứ mà em không chấp nhận. Thà làm mẹ đơn thân 1 mình còn hơn sống với người chồng cạn tình cạn nghĩa các chị ạ".

Người vợ này cũng chia sẻ thêm về cuộc sống hiện nay của cô, đang mang bầu tháng thứ 9, chuẩn bị lên bàn sinh. Tuy xác định làm mẹ đơn thân sẽ vất vả nhưng cô thật sự thoải mái với cuộc sộng hiện tại. Cô còn đưa ra lời khuyên cho chị em: "Phụ nữ đừng bao giờ sống cam chịu. Chỉ nên hi sinh vì một người đàn ông xứng đáng. Đừng mù quáng bỏ phí cả 1 cuộc đời vì 1 người không biết thương yêu, trân trọng mình. Ly hôn không phải là chấm hết mà là khởi đầu cho 1 tương lai mới nên chị em cứ tự tin nhìn về phía trước".

Phụ nữ là như thế, đơn giản chứ không hề khó hiểu như đàn ông vẫn nói. Ho yêu hết lòng, sẵn sàng hi sinh tất cả vì người đàn ông mình yêu nhưng khi đã mất niềm tin thì phụ nữ sẽ dứt khoát buông tay không nuối tiếc. Vậy nên cánh mày râu hãy nhớ, lúc có phải biết trân trọng giữ gìn, kẻo mất rồi chẳng bao giờ tìm lại được.

 

 

Đêm cuối ở bên tình nhân, vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, tôi hối hận xin tha nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng

Đêm cuối ở bên tình nhân, vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, tôi hối hận xin tha nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng

Vừa bước chân ra đến cửa trong lòng khấp khởi, tôi phải đứng chôn chân khi trông thấy anh đang đứng ở phía ngoài.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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