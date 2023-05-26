Bật mí 5 bí quyết giúp chị em giảm bớt cảm giác mệt mỏi sau khi 'cuộc yêu' kết thúc

Cơ thể khi đang ốm hoặc mới ốm dậy không đủ để đảm bảo năng lượng cho một cuộc vận động cần nhiều sức lực. Bởi vậy, để tránh kiệt sức và mệt mỏi, các cặp đôi nên lựa chọn thời điểm sức khỏe tốt nhất nhé!

Sau khi “yêu” cả bạn và anh ấy đều có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng đừng vì thế mà lăn đùng ra ngủ để rồi than vãn. Điều này cũng khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng có khoảng cách; và hứng thú cho việc gần gũi trong lần tiếp theo giảm đi.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát được thời gian

Một trong những cách hồi phục sức khỏe sau khi quan hệ chính là kiểm soát thời gian hiệu quả tại nhà. Ví dụ, nếu bạn có con nhỏ, hãy sắp xếp lịch trình sao cho vừa có thể ở bên con, làm việc nhà nhưng cũng đủ thời gian nghỉ ngơi. Nếu bạn chỉ quan hệ tình dục vào cuối bữa tối, bạn có thể chọn cách kết thúc cuộc yêu bằng cách ngủ theo cách như thường lệ.

Thay đổi thời gian quan hệ

Nếu dường như bạn không thể khiến đối phương hứng thú với sự thân mật vào buổi tối, có thể bạn đang cố gắng không đúng thời điểm trong ngày. Vào những ngày nghỉ, thay vì thói quen bình thường vào buổi tối, hãy thử thêm quan hệ tình dục vào lịch trình buổi sáng, chiều hoặc bất cứ khi nào hai bạn đều sẵn sàng.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung thêm năng lượng

Để giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục, các nàng có thể uống một ly nước ấm thêm chút đường hoặc nước gừng tươi ấm. Đây là những loại thức uống giúp làm ấm cơ thể và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần bổ sung năng lượng cho cơ thể thì bạn chỉ nên cho 2 thìa cà phê đường để tránh tình trạng thừa cân, béo phì. Và bạn cũng nên tránh uống các loại thức uống lạnh sau khi quan hệ.