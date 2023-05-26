Bật mí 4 loại tinh dầu giúp 'hưng phấn' hơn trong lúc 'ân ái', cả hai cùng nhau dễ dàng 'thăng hoa bùng nổ'

Tâm sự 26/05/2023 11:08

Để giúp 'cuộc yêu' trở nên tuyệt vời, cả hai 'hưng phấn' và 'mặn nồng' như lúc mới cưới thì có thể sử dụng những loại tinh dầu này khi 'lâm trận' nhé.

Tinh dầu gỗ đàn hương

Tinh dầu đàn hương mang mùi thơm ngọt ngào và nồng ấm của gỗ, có tác dụng kích thích giác quan, gia tăng cảm giác gần gũi về thể xác và giúp bạn có được trạng thái hưng phấn tốt hơn. Tinh dầu gỗ đàn hương cũng giúp thúc đẩy sự cởi mở về cảm xúc và tăng sự gợi cảm.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những phụ nữ sử dụng tinh dầu đàn hương trong khi quan hệ tình dục sẽ có mức độ ham muốn cao hơn những người không sử dụng.

Bật mí 4 loại tinh dầu giúp 'hưng phấn' hơn trong lúc 'ân ái', cả hai cùng nhau dễ dàng 'thăng hoa bùng nổ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu hoa lài

Trong các loại tinh dầu giúp kích thích tình dục, Hoa Lài chắc chắn phải được điểm mặt chỉ tên. Bởi đây là loài hoa có hương thơm rất đặc biệt, giúp kích thích mạnh mẽ lên giác quan và tạo sự hưng phấn bất ngờ trong cảm xúc.

Tinh dầu Hoa Lài có chứa một lượng lớn etheric, có tác dụng kích kích khí huyết lưu thông, tăng cường năng lượng dồi dào; đồng thời trong hương hoa cũng chứa các hợp chất có đặc tính đẩy mạnh ham muốn tình dục.

Nếu bạn đang thấy lửa tình đang cạn kiệt, hãy thử xông một chút tinh dầu Hoa Lài và cảm nhận sự thay đổi trong cảm xúc của chính mình, cũng như “đối tác”.

Bật mí 4 loại tinh dầu giúp 'hưng phấn' hơn trong lúc 'ân ái', cả hai cùng nhau dễ dàng 'thăng hoa bùng nổ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu hoa ngọc lan tây

Đây là loại tinh dầu massage được chiết suất từ những bông hoa Ngọc Lan Tây có xuất xứ từ vùng biển Canada. Loại tinh dầu này có sở hữu một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ vô cùng đặc biệt và chúng sẽ mang đến cho bạn những kích thích ham muốn tuyệt vời.

Bật mí 4 loại tinh dầu giúp 'hưng phấn' hơn trong lúc 'ân ái', cả hai cùng nhau dễ dàng 'thăng hoa bùng nổ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu quế

Tinh dầu quế là loại tinh dầu đặc trưng với hương thơm ấm ngọt, giúp cơ thể cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Bạn có thể kết hợp tinh dầu quế với một số loại tinh dầu hoa khác có hương thơm ngọt ngào để tạo nên mùi hương kích thích ham muốn tuyệt vời.

Bật mí 4 loại tinh dầu giúp 'hưng phấn' hơn trong lúc 'ân ái', cả hai cùng nhau dễ dàng 'thăng hoa bùng nổ' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tinh dầu

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