Bật mí 3 loại đồ uống lành mạnh có tác dụng kéo dài 'cuộc yêu', cực kỳ hiệu quả và an toàn!

Tâm sự 16/05/2023 04:21

Để kéo dài thời gian 'yêu', cánh mày râu có thể tham khảo thêm những loại nước dưới đây, tưởng bình thường nhưng chúng có võ đấy.

Ngoài tập luyện đúng cách thì một số loại thức ăn hay nước uống cũng có vai trò trong việc kéo dài thời gian “yêu” của cánh mày râu.

Dưới đây là 3 loại nước uống giúp kéo dài thời gian "lâm trận" cho chàng, chị em nên biết để bổ sung cho nửa kia của mình nhé.

Nước ép nha đam

Từ xa xưa, Nha đam đã được coi là một chất kích thích ham muốn tình dục nổi bật. Trong nha đam chứa glycoprotein với công dụng chống viêm, giải dị ứng, làm lành vết thương.

Ngoài ra, thành phần này còn giúp nam giới nâng cao sức đề kháng, duy trì năng lượng cho cơ thể. Do đó từ lâu nha đam luôn được xem là một trong những cách chữa yếu sinh lý được tin dùng.

Bật mí 3 loại đồ uống lành mạnh có tác dụng kéo dài 'cuộc yêu', cực kỳ hiệu quả và an toàn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa hấu

Trong dưa hấu chứa nhiều kali, magie, lycopene và các axit amin. Cơ thể con người có khả năng chuyển đổi hoạt chất citrulline trong dưa hấu thành một loại axit amin khác là arginine.

Axit amin arginine này là tiền chất để chuyển đổi thành oxit nitric – một hoạt chất giúp giãn nở mao mạch để lượng máu đến dương vật, từ đó cải thiện được phần nào tình trạng rối loạn và duy trì trạng thái cương cứng tốt hơn.

Bật mí 3 loại đồ uống lành mạnh có tác dụng kéo dài 'cuộc yêu', cực kỳ hiệu quả và an toàn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu

Nước ép lựu giúp cải thiện chứng rối loạn cương dương nhờ thành phần chống oxy hóa cao, cải thiện quá trình lưu thông máu hiệu quả.

Ngoài ra, nước ép lựu có thể có tác dụng như một chất kích dục tự nhiên và tăng cường ham muốn tình dục ở cả hai giới. Nó không chỉ cải thiện các đặc tính tình dục thứ phát ở nam giới mà còn tăng cường nhu cầu tình dục.

Bật mí 3 loại đồ uống lành mạnh có tác dụng kéo dài 'cuộc yêu', cực kỳ hiệu quả và an toàn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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