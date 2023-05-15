Hé lộ những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể phụ nữ, các anh chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng 'đê mê' quên lối về

Tâm sự 15/05/2023 16:14

Bật mí cho cánh mày râu những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể của chị em phụ nữ, nàng nào cũng muốn được các anh chạm vào khi 'ân ái.

Vùng cổ

Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ. Vùng da ở đây mỏng hơn nên các mạch máu cũng nằm gần bề mặt da hơn khiến nàng cảm nhận đôi môi của bạn nhạy bén hơn. Hãy mơn trớn vùng cổ và lắng nghe âm thanh phát ra từ cô ấy. Bạn sẽ biết nàng đang thích thú như thế nào!

Hé lộ những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể phụ nữ, các anh chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng 'đê mê' quên lối về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vùng núi đôi

Ngực, đặc biệt là hai đầu núm vú được xem là vùng nhạy cảm nhất của phụ nữ. Đôi khi chỉ cần biết cách bạn cũng có thể dễ dàng đưa nàng lên đỉnh khi tác động vào vùng này. Bạn có thể hôn, massage, xoa bóp hai bầu ngực để kích thích nàng.

Hé lộ những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể phụ nữ, các anh chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng 'đê mê' quên lối về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các ngón tay

Người ta cho rằng nắm tay là cấp độ căn bản nhất của mối quan hệ thân thiết. Về sau, cái nắm tay dần dần mất đi vị thế của nó. Tuy nhiên, đây là sai lầm. Do bàn tay có các ngón tay có thể đan chặt vào nhau, nó đem đến cảm giác an tâm và gắn kết chặt chẽ, yếu tố căn bản khiến nữ giới xiêu lòng.

Đùa nghịch với các ngón tay, vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay và siết chặt, hành động ấy sẽ khiến gia tăng ham muốn của nàng tức thì.

Hé lộ những điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể phụ nữ, các anh chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng 'đê mê' quên lối về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn chân nàng

Gan bàn chân là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nên dễ bị kích thích, massage chân cho nàng, hoặc dùng ngón tay mân mê lòng bàn chân của nàng theo hình xoắn ốc, hoặc những nụ hôn cũng sẽ khiến nàng thích thú và hưng phấn lâng lâng.

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