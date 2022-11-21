Bạn thân chụp loạt ảnh chứng minh chồng ngoại tình, nghe chồng ú ớ thanh minh, tôi càng sốc nặng khi gia đình không tiết lộ sự thật

Tâm sự 21/11/2022 07:19

Gia đình biết điều này nhưng không nói với tôi, sự thật sau đó khiến tôi sốc nặng.

Tôi lấy chồng thận mãn nguyện. Chúng tôi yêu đương thắm thiết, cứ như thể trời sinh một cặp. Mặc dù chúng tôi đến với nhau không phải mối tình đầu, nhưng theo tôi nghĩ đó là duyên số mà ông trời khéo sắp đặt. Khi đến với nhau, dường như mọi thứ đã thuộc về nhau, một tình yêu đẹp, ngọt ngào đến cháy bỏng.

Chỉ sau vài năm kết hôn, cả hai chúng tôi có thu nhập ổn định, có chỗ ở tử tế… Không phải ở nhà chồng nữa, tôi có cuộc sống tự do, làm những điều mà mình thích và tập trung cho việc chăm lo con cái, gia đình. Chồng tôi cũng trưởng thành hơn, từ lúc ra ở riêng, anh ấy đã chứng tỏ được mình là trụ cột gia đình, trách nhiệm với vợ con.

Chúng tôi chọn cách tin tưởng nhau mà sống, vậy nên tôi rất ít khi quan tâm, can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ấy như đi chơi với ai, công việc thế nào. Ngay cả điện thoại của chồng, tôi cũng không bao giờ tự ý mở ra để xem xét, ghen tuông. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy cho tôi được thoải mái trong chi tiêu, đi làm đẹp… Nhìn gia đình tôi, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi vừa thành công, vừa hạnh phúc.

Bạn thân chụp loạt ảnh chứng minh chồng ngoại tình, nghe chồng ú ớ thanh minh, tôi càng sốc nặng khi gia đình không tiết lộ sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra, việc để chồng tự do quá đà cũng bộc lộ những điểm bất cập trong gia đình. Thời gian qua, tôi thấy chồng hay vắng mặt ở nhà, thường xuyên ăn nhậu đến khuya mới về. tôi góp ý thì anh ấy cáu gắt, giận dỗi và cho đó là cái cớ để không muốn về nhà. Tiền bạc cũng đưa cho tôi ngày một ít, tôi có thắc mắc thì chồng tôi nói là công ty làm ăn khó khăn, nếu thiếu thì đi rút tiết kiệm về mà dùng…

Cách đây 2 tuần, tôi choáng váng khi đứa bạn thân gọi điện thông báo: "Chồng bà có bồ rồi, chính mắt tôi nhìn thấy ông ấy cầm tay, ôm ấp ả bồ khá xinh và trẻ vào nhà nghỉ. Tôi chắc chắn là chồng bà luôn". Kèm với đó là một loạt ảnh chụp làm bằng chứng khiến tôi không tin cũng phải chấp nhận đó là sự thật.

Chồng tôi đã phản bội tôi lúc nào không hay, vậy mà lâu nay tôi cứ tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Mang chuyện chồng có bồ để mong nhà chồng đứng ra can thiệp, nào ngờ tôi nhận được câu trả lời lạnh lùng từ mẹ chồng: "Vợ gì mà vô tâm, chồng cặp bồ bấy lâu mà giờ mới biết. Chuyện vợ chồng, tự đi mà giải quyết, tiếp tục hay ly hôn thì tùy vợ chồng con".

Đứa em họ bên nhà chồng thấy tôi bị chồng phản bội, thấy thương nên tâm sự thật: "Thực ra, cả nhà đều biết anh ấy có bồ không phải mới đây đâu mà cả năm nay rồi. Nhiều lần anh ấy mượn cớ đưa bố mẹ đẻ đi chơi, có việc mấy ngày thực ra là đi chơi với bồ. Nhiều lần anh ấy nói là bố ốm, mẹ ốm về thăm nhưng chỉ là nói dối".

Tôi thấy thất vọng nặng nề khi bố mẹ chồng tôi bao che, còn đứng ra nói dối hộ con trai. Biết tin chồng tôi có bồ, bạn bè thân thiết xúi tôi phải làm cho ra nhẽ… Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này, chỉ biết vật vã trong đau khổ. Tôi có nên nghe theo lời bạn, đi đánh ghen hay là cứ thẳng thừng ly hôn người chồng giả dối?

 

Chồng nhởn nhơ qua lại với bồ lâu nay, vợ lặng im ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch, hôm mở đoạn ghi âm lên anh ta chết đứng vì sự thật

Chồng nhởn nhơ qua lại với bồ lâu nay, vợ lặng im ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch, hôm mở đoạn ghi âm lên anh ta chết đứng vì sự thật

Chắc chắn anh ta không ngờ tôi thực hiện kế hoạch này để khiến anh ta điêu đứng và quay đầu trở lại sớm hơn.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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