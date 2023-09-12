Bản lĩnh đàn ông không thể hiện ở trên giường mà ở cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình

Tâm sự 12/09/2023 09:48

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", vợ anh lại bắt gặp một lần nữa. Không một lí do nào đủ thuyết phục để ngụy biện cho việc ngủ với gái. Chị cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình quá ngu si khi tin chồng sẽ thay đổi.

Chuyện ngoại tình của đàn ông bây giờ không phải chuyện hiếm. Thậm chí còn được xem như chuyện quá bình thường bởi ngoại tình xảy ra nhan nhản khắp mọi nơi. Tại sao đàn ông bên mình đã có một bóng hồng lại đi ăn nằm cùng người khác? Thậm chí không chỉ một mà còn rất nhiều người? Khao khát chinh phục cái mới lạ là bản năng của họ. Cái gì càng mới, càng khiến họ thèm thuồng và khao khát sở hữu.

Đàn ông tham lam nhục dục. Với đàn ông tình yêu và tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác. Ngủ với người đàn bà khác nhưng họ chẳng mấy khi dằn vặt, hối hận nếu sau đó trở về nhà và làm tốt bổn phận người cha, người chồng trong gia đình.

Bản lĩnh đàn ông không thể hiện ở trên giường mà ở cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến đã có vợ và một đứa con trai 1 tuổi bụ bẫm đáng yêu. Gia đình của anh luôn rộn rã tiếng cười. Nhìn vào ai cũng thấy đó là một gia đình đáng ngưỡng mộ. Tiến thương vợ, cưng chiều con hết mực. Về nhà thì xắn tay áo phụ vợ chăm con, làm việc nhà. Vợ anh cũng thấy mình may mắn khi có được một người chồng thủy chung, biết thương yêu vợ con.

Tiến thỉnh thoảng cũng có đi nhậu nhẹt, uống bia cuối tuần với bạn. Sau khi nhậu nhẹt, đám bạn lại rủ nhau đi hát karaoke, massage giải trí và dĩ nhiên anh ta không thể từ chối.  Lần nào họ cũng tìm gái để mua vui. "Ăn bánh" xong thì rút ví trả tiền. Đàn ông ngủ với gái, mặc quần áo vào coi như phủi sạch mọi chuyện mà ma không biết, thần không hay. Ban đầu Tiến cũng hơi áy náy với vợ nhưng bạn bè anh ta cười bảo: “Thời nào rồi mà đàn ông còn có những suy nghĩ như vậy. Làm sao để vợ không biết là xong”.

Ăn nằm với đàn bà khác mang đến cho Tiến những khoái lạc lạ lẫm trong chuyện giường chiếu. Cưới vợ vài năm, vợ lại sinh con thân hình sồ sề, ngấn mỡ. Mặc dù vẫn còn yêu nhưng chuyện chăn gối với vợ nhạt nhẽo và nhàm chán vô cùng. Những cô gái ngoài kia thân hình ngồn ngộn mời gọi, da thịt căng mịn, mềm mướt. Anh ta say sưa ngụp lặn trong những khoái lạc, sau đó trả tiền và về ôm vợ.

Bản lĩnh đàn ông không thể hiện ở trên giường mà ở cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nếu như không có cái ngày vợ phát hiện ra anh thường xuyên ngủ với gái. Chị thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình. Chị cảm giác người chồng mình ôm ấp thương yêu biến thành một kẻ vô cùng tệ hại, hèn hạ.

Đàn bà nào chịu nổi cảnh chung chồng với kẻ khác, cho dù biết chắc rằng đó chỉ vì nhục dục. Đau đớn đến vô cùng, chị im lặng và chiến tranh lạnh với chồng. Anh ta nhận ra vợ mình đã biết nên tỏ ra hối lỗi. Anh xin lỗi vợ và luôn miệng thề thốt chỉ yêu mình chị. Anh bảo do bạn bè rủ rê không kìm chế nổi.

Chị gạt nước mắt mà bỏ qua cho anh. Nhưng chị đâu biết rằng đàn ông một lần ăn vụng, một khi đã hưởng thụ cảm giác nhục dục ngoài vợ thì trước sau gì cũng sẽ “ngựa quen đường cũ”. Ăn nhậu xong, bạn bè lại rủ đi chơi gái. Dù nghĩ tới vợ nhưng anh ta lại tặc lưỡi bỏ qua khi nhìn cơ thể lõa lồ mời gọi của những ả đàn bà kia.

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", vợ anh lại bắt gặp một lần nữa. Không một lí do nào đủ thuyết phục để ngụy biện cho việc ngủ với gái. Chị cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình quá ngu si khi tin chồng sẽ thay đổi. Chị bế con ra ngoài, không thể chung sống với người đàn ông đó thêm một ngày nào nữa.

Bản lĩnh đàn ông không thể hiện ở trên giường mà ở cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không có đàn ông nào vô cảm với những người đàn bà đẹp. Thế nhưng, đàn ông tốt hơn đàn ông tồi ở khả năng kiềm chế những dục vọng sẵn sàng dâng lên bất cứ lúc nào.

Đàn ông à, bản lĩnh không thể hiện ở trên giường mà ở việc đối xử với người đàn bà bên cạnh mình. Sống theo xúc cảm nhục dục, nuông chiều bản năng thì đến lúc nào đó cũng sẽ nhận lấy hậu quả. Tham thì thâm, đàn ông vừa muốn có nhân tình, vừa muốn có vợ sẽ có kết cục tan cửa nát nhà.

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Chị đã quá mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại chỉ một chuyện. Nhưng anh lại dửng dưng chẳng quan tâm, chẳng để ý đến những điều chị nói. Tất cả chỉ vì muốn tốt hơn cho anh, nhưng anh lại không cảm nhận được.

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