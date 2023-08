Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày biết mình mang thai, tôi rất cẩn trọng ăn uống nghỉ ngơi, thăm khám bác sĩ đúng lịch. Tôi không sợ mất dáng, tôi chỉ mong con có thể sinh ra khỏe mạnh, bình an là tôi vui rồi. Trời thương, con tôi sinh ra khỏe mạnh, đáng yêu. Lúc vợ sinh con, chồng hết lòng chăm sóc. Anh thay tôi chăm con, chịu khó thức khuya cũng không than thở. So với tôi, anh càng yêu thương và chăm sóc con chu đáo hơn.