Anh trai U50 kết hôn với vợ trẻ, nửa đêm tôi bàng hoàng trước hành động không giống ai của anh ấy

Tâm sự 07/07/2023 04:15

Đêm tân hôn của anh chị, cả nhà tôi đột ngột nghe được những tiếng la hét, mắng chửi của chị dâu vang lên giữa đêm khuya.

Anh tôi vừa đẹp trai, kiếm ra tiền nhưng lại chọn lấy chị dâu là một người phụ nữ rất bình thường về mọi mặt. Họ quen nhau nửa năm đã đòi kết hôn. Nói không ngoa chứ chị dâu kém anh tôi một trời một vực. Bố mẹ tôi tất nhiên phản đối gay gắt nhưng anh quyết tâm lắm, cuối cùng ông bà đành phải đồng ý.

Đêm tân hôn của anh chị, cả nhà tôi đột ngột nghe được những tiếng la hét, mắng chửi của chị dâu vang lên giữa đêm khuya. Nhận thấy có điều bất thường, chúng tôi lao nhanh đến gõ cửa phòng tân hôn. Người mở cửa là chị dâu, chị hầm hầm tức giận chỉ vào anh tôi mắng xối xả.

Bố mẹ tôi loạng choạng đứng không vững trước bí mật sốc óc chị dâu vừa tiết lộ - anh trai là người đồng tính. Anh trai tôi cúi gằm mặt im lặng. Nhìn phản ứng của anh là biết tất cả những điều chị dâu nói đều đúng cả.

Anh trai U50 kết hôn với vợ trẻ, nửa đêm tôi bàng hoàng trước hành động không giống ai của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu mắng chửi cho hả cơn giận xong thì đùng đùng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi ngay trong đêm. Trước khi đi, chị để lại yêu cầu nhà tôi phải bồi thường 2 tỷ đồng phí thiệt hại tinh thần. Nếu giao đủ số tiền ấy, chị sẽ im lặng ly hôn mà không tiết lộ nửa lời về bí mật của anh tôi. Ngược lại thì nhà tôi cũng hiểu chị sẽ làm ra hành động gì rồi đấy.

Bố mẹ tôi chưa hết sốc về chuyện của con trai thì món tiền 2 tỷ kia cũng khiến chúng tôi phải điêu đứng không kém. Nhà tôi đào đâu ra tiền đưa cho chị? Nhưng để chuyện bung bét ra thì chắc chắn bản thân anh trai và gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Nhà tôi đang rất rối ren và lo lắng. Anh tôi không đúng khi lừa dối chị nhưng đòi 2 tỷ bồi thường có phải quá đáng lắm không? Xin mọi người chỉ cho nhà tôi cách trấn an, xoa dịu chị dâu, khiến chị ấy chấp nhận ly hôn trong êm đẹp!

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