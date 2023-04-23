Đang chuẩn bị sinh thì chồng đi công tác, ngày tôi đẻ được đứa con trai bỗng nhận tin nhắn 50 triệu, biết danh tính người chuyển, tôi run lẩy bẩy sợ hãi

Tâm sự 23/04/2023 12:40

Đến lúc tôi đi sinh, cả nhà mừng vì đã có con trai. Nào ngờ chưa kịp vui mừng, tin nhắn báo đến khiến tôi kinh hãi.

Khi tôi mang thai còn 2 tuần nữa thì sinh thì chồng đi công tác bất ngờ trong 1 tháng. Có nghĩa là anh không kịp về lúc tôi sinh con đầu lòng. Tôi sinh sớm hơn dự định, chồng vừa đi công tác 5 ngày thì tôi đã nhập viện.

Dù không có chồng bên cạnh khi sinh con nhưng tôi vẫn có bố mẹ hai bên túc trực chăm sóc. Sau hơn nửa ngày đau bụng quằn quại thì con trai của tôi cũng cất tiếng khóc chào đời. Gia đình hai bên ai nấy đều hạnh phúc đón chào thành viên mới này.

Đang chuẩn bị sinh thì chồng đi công tác, ngày tôi đẻ được đứa con trai bỗng nhận tin nhắn 50 triệu, biết danh tính người chuyển, tôi run lẩy bẩy sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh được một ngày thì điện thoại của tôi bất ngờ có tin nhắn nhận tiền của ngân hàng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chồng tôi chuyển khoản để chúc mừng vợ vượt cạn thành công. Khi nhìn số tiền tôi càng bất ngờ hơn, 50 triệu là số tiền rất lớn, chồng tôi chưa từng đưa tôi nhiều tiền như thế.

Tôi hạnh phúc lâng lâng nhắn tin cảm ơn chồng. Chồng tôi ngơ ngác hỏi vì sao tôi lại cảm ơn. Tôi cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ người chuyển tiền cho tôi không phải là chồng, vậy thì là ai? Khi tôi vẫn còn đag rối bời thì người đó đã gọi điện tới. Nghe giọng anh ta mà người tôi phát run:

Đang chuẩn bị sinh thì chồng đi công tác, ngày tôi đẻ được đứa con trai bỗng nhận tin nhắn 50 triệu, biết danh tính người chuyển, tôi run lẩy bẩy sợ hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh cho em 50 triệu nhé, anh tin chắc đó là con trai của anh. Vài hôm nữa anh đến thăm thì mình đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn. Vợ anh không sinh được con trai nên giờ có rồi anh mừng lắm, nếu đúng thì cảm ơn em nhé”.

Tôi chết lặng, cả người toát đầy mồ hôi. Đó là sếp của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý với gã ta, tôi cũng không muốn phản bội chồng. Nhưng thân làm thư ký cho giám đốc, tôi không tránh khỏi những hôm tiếp khách cùng sếp. Một hôm vì bị chuốc say, tôi tỉnh lại thấy mình không mảnh vải che thân, bên cạnh là người sếp U50. Tôi lao vào nhà tắm cố gắng tẩy rửa cơ thể của mình.

Sau hôm đó tôi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vừa hôm sau thì tôi có quan hệ với chồng. Cho nên khi hay tin mình mang thai, tôi thật sự không biết đứa trẻ là con của ai. Giờ tôi hoang mang lắm, nếu đây là con của sếp thì tôi phải làm sao đây, tôi không muốn ly hôn chồng…

 

Nghi ngờ chồng ngoại tình như trên mạng xã hội, tôi vào trang cá nhân thì bàng hoàng ra sự thật đau xót, bị phản bội suốt gần một năm đằng sau vỏ bọc đáng sợ ấy

Nghi ngờ chồng ngoại tình như trên mạng xã hội, tôi vào trang cá nhân thì bàng hoàng ra sự thật đau xót, bị phản bội suốt gần một năm đằng sau vỏ bọc đáng sợ ấy

Nhưng tôi nào có ngờ đâu bị anh ta lừa dối, phản bội trắng trợn, cứ nhìn những bưu phẩm này mà tôi đau đớn vô cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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