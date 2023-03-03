Đang chuẩn bị ‘động phòng’, chồng bần thần khi nhận được tin nhắn: ‘Dùng lại đồ của tao buồn nhỉ’ và câu trả lời phía sau mới thật sự ‘sốc’

Câu chuyện được chú rể kể lại như sau: "Chẳng biết tân hôn của các ông thế nào chứ tôi thì đúng là 1 đêm sóng gió với đủ cảm xúc đan xen. Đúng là để lấy được vợ, không đơn giản.

Không gì hạnh phúc hơn khi chúng ta gặp, yêu và lấy được đúng người trong mơ của mình. Chàng trai trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây cũng tưng bừng hạnh phúc như thế khi phải mất 5 năm trời mới cưới được cô gái mình thầm thương trộm nhớ. Vậy mà đêm tân hôn ngọt ngào anh lại nhận được tin "sét đánh" về cô dâu của mình. Song cách hành xử của anh mới thật sự thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vì vấn vương mãi mối tình đầu ấy mà đi làm 2 năm, bạn bè giới thiệu bao nhiêu mối, tôi cũng chẳng ưng ai. Rồi trời xui đất khiến thế nào, đầu năm ngoái Thy lại xin về công ty tôi làm ở phòng kế hoạch. Tôi phòng kinh doanh. Tất nhiên lúc ấy tôi cũng chỉ dám nhìn em từ xa, giữ đúng khoảng cách bạn bè, không dám để lộ tình cảm.

Vợ tôi tên Thy, em là mối tình đơn phương của tôi từ năm thứ 3 đại học. Ngày ấy tôi nhát gái, bao lần quyết tâm ngỏ lời với Thy nhưng cứ đến bên nhìn em cười là chân tay tôi đã nhũn hết cả ra, miệng như đổ bê tông, cậy không ra lời. Cũng thế mà cuối cùng tôi làm tuột mất em vào tay người khác. Tốt nghiệp ra trường, thi thoảng tôi cũng nghe bạn bè kể chuyện em đang yêu một công tử nhà giàu nào đó, lòng buồn thật nhưng tôi cũng lấy làm mừng cho em.

Song qua mấy lần đi cà phê buổi trưa, hỏi han tình hình hiện tại của nhau tôi mới biết Thy đã chia tay bạn trai. Em nói đó là câu chuyện buồn không muốn nhắc tới nên dù có quan tâm, tôi cũng không hỏi sâu.

Lần này tôi mạnh dạn hơn, quyết tâm không để tuột mất cơ hội có em. Thật may, em đã nhận lời tỏ tình của tôi sau 7 tháng gặp lại. Vậy là sau 5 năm trời nhớ thương 1 mình, cuối cùng tôi cũng có được người con gái mình yêu. Không chờ đợi nhiều hơn, giáp Tết tôi dẫn em về xin cưới. Hai bên đi xem thống nhất đầu tháng 2 âm sẽ cưới.

Chờ đợi mãi cũng tới ngày rước Thy về rinh. Đám cưới của tôi không quá rình rang nhưng ấm cúng, đầy đủ người thân bạn bè đúng như ý nguyện của hai đứa. Vậy mà đêm tân hôn, vừa đưa vợ về giường thì điện thoại tôi báo có tin nhắn mới. Ban đầu tôi định mặc kệ, chẳng gì quan trọng bằng tân hôn. Song vợ giục quá, tôi lại bật đầu dậy xem. Ai ngờ vừa mở tin ra, bao nhiêu ảnh nhạy cảm của vợ với bạn trai cũ nổi liên tiếp trên tin nhắn zalo của tôi khiến tôi tối mắt.

Hóa ra bạn trai trước của Thy là Huy, người làm cùng chỗ công ty cũ của tôi cách đây hơn năm. Tôi đoán gần cưới, tôi đăng ảnh cưới của vợ chồng tôi lên facebook hắn nhận ra cô dâu của tôi là bạn gái cũ của hắn nên mới nhắn tin phá đám.

Ảnh minh họa: Internet

Thy thấy sắc mặt của tôi biết có chuyện, em với điện thoại xem. Nhìn những bức hình ấy, em khóc òa rồi giải thích mọi chuyện. Rằng ngày đó trong thời gian yêu Huy, Thy phát hiện sau lưng em gã liền lúc ăn nằm với mấy cô gái khác. Không chấp nhận được, Thy chia tay. Từ đó cũng thi thoảng Huy liên lạc đòi hàn gắn níu kéo mà Thy không chiu. Em giấu tôi chuyện này vì sợ tôi hiểu lầm lại suy nghĩ.

Tôi tin Thy, cũng tin tình cảm của mình đặt không trao nhầm người nên quyết định bỏ xóa bỏ mấy bức ảnh đó ra khỏi đầu. Song Huy không thấy tôi phản ứng lại liền nhắn tin tiếp: 'Khổ thân thằng bạn, dùng lại hàng thải của tao tội mày quá'.

Thy ngồi nhìn tôi mặt thất thần. Tôi hiểu em đang nghĩ gì nên nắm tay: 'Em đừng lo, nếu không tin em, đám cưới của chúng mình sẽ không diễn ra đâu'.

Nói rồi tôi nhắn tin lại cho Huy: 'Trước giờ anh là người thế nào tôi quá hiểu. Cũng may Thy sáng suốt rời khỏi anh. Đừng làm mấy việc mất thể diện, mất tư cách đàn ông này nữa'.

Tin nhắn gửi đi tôi tắt máy đưa vợ đi ngủ. Đêm tân hôn của tôi vẫn diễn ra suôn sẻ, ngọt ngào. Tuy ban đầu cảm xúc có hỗn độn một chút nhưng tất cả đều đã ổn. Quan trọng là tôi biết, Thy yêu và tôn trọng tôi. Cuộc sống hôn nhân chỉ cần có vậy. Quá khứ là quá khứ, tôi không muốn bới sâu. Các ông cũng thế nhé, đành rằng đau thật nhưng cần nhìn vào thực tế vợ chồng mới lâu bền được".

Theo dõi hết câu chuyện của chú rể, ai cũng thán phục cách hành xử của anh. Đàn ông hẳn không có nhiều người bình tình, bản lĩnh được như vậy. Đúng là quá khứ ai cũng có, quan trọng hiện tại tương lai như thế nào. Cô dâu trên thật may mắn mới có được người chồng tử tế, yêu thương, trân trọng cô tới vậy.