Đang chuẩn bị 'nhập cuộc' đêm tân hôn nồng cháy, anh bỗng dừng lại tiết lộ điều khiến tôi hãi hùng bỏ chạy

Tâm sự 19/03/2023 22:38

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ giấu được toàn bộ câu chuyện, nhưng nào ngờ đêm tân hôn của chính mình.

Lúc nãy mẹ em gọi điện, bà hỏi cảm giác khi làm cô dâu mới thế nào. Em chẳng biết nói gì, giọng còn nghẹn ngào nói dối rằng nhà chồng đối xử với mình tốt lắm. Kỳ tình em đang ở nhà bạn thân, còn chồng em, chẳng biết bây giờ anh ấy đang đi uống rượu với bạn hay là nằm ở nhà đắp chăn ngủ nữa.

Chuyện tình cảm của em lận đận lắm. Trước đây em từng lỡ dại có thai với người yêu cũ. Anh ta vốn dĩ không thật lòng yêu em. Vì thế khi biết em có thai, anh ta đã ngay lập tức chối bỏ trách nhiệm.

Thú thật lúc ấy em không có kinh tế, bản thân cũng chưa đủ tự tin làm mẹ nên đã quyết định phá bỏ cái thai. Tuổi trẻ bồng bột, em chỉ nghĩ rằng làm vậy để giải thoát cho con. Bởi nếu em không có điều kiện, sinh con ra chỉ làm con thêm khổ.

Hôm em làm thủ thuật, bác sĩ cũng khuyên em rất nhiều. Nhưng em vẫn quyết tâm làm, bởi em không đủ dũng khí để là một người mẹ đơn thân. Sau khi bỏ đứa bé ấy, em đã xin việc chỗ khác.

 

Đang chuẩn bị 'nhập cuộc' đêm tân hôn nồng cháy, anh bỗng dừng lại tiết lộ điều khiến tôi hãi hùng bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa năm trước, em và chồng chính thức yêu nhau. Trong mắt chồng em, anh luôn nghĩ em là một người thuần khiết và trong sáng. Bởi khi yêu nhau, em luôn giữ mình và không cho chồng đi quá giới hạn.

Sợ chồng thất vọng vào đêm tân hôn, trước khi làm đám cưới, em đã thú nhận mình đã từng ăn nằm với người yêu cũ. Chồng em bất ngờ lắm, anh hỏi em còn giấu anh chuyện gì nữa không? Thấy chồng mình quá căng thẳng, em không dám nói đến chuyện đứa con mà mình đã từng phá bỏ. Còn chồng em sau 3 ngày suy nghĩ, anh quyết định tha thứ cho những chuyện mà vợ đã giấu kín.

Chuyện đã không có gì cho đến hôm nay, cũng là ngày cưới của vợ chồng em. Để chuẩn bị cho đêm tân hôn, em đã mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm đợi chồng về. Sau khi đi ăn với bạn, chồng em trở về nhưng bộ dạng của anh khác hẳn trước đó.

Anh đẩy em ngã dúi xuống giường, rồi trừng mắt: “Cô đã từng phá thai phải không? Định giấu tôi đến bao giờ nữa. Bạn tôi chính là người đã làm phẫu thuật cho cô đấy”. Nghe chồng nói, em xấu hổ quá nên vơ vội chiếc áo choàng bỏ chạy.

Đang chuẩn bị 'nhập cuộc' đêm tân hôn nồng cháy, anh bỗng dừng lại tiết lộ điều khiến tôi hãi hùng bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nhà bạn thân, em chỉ dám kể là giận vì chồng uống say chứ chẳng còn mặt mũi mà nhận mình là người sai trước. Giờ là 11 giờ đêm, em vẫn không thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến chuyện mình đã giấu chồng một chuyện động trời. Em không biết phải làm sao để chồng chịu lắng nghe và tha thứ cho mình nữa. Các chị có thể giúp em được không?

 

Tỉnh dậy trong men say với người tình hả hê, sáng hôm sau, tôi điếng người khi nghe âm thanh này phát ra, sững sờ với giọng nói quen thuộc

Tỉnh dậy trong men say với người tình hả hê, sáng hôm sau, tôi điếng người khi nghe âm thanh này phát ra, sững sờ với giọng nói quen thuộc

Ấy thế nhưng, khi trở về nhà, tôi lại nhận câu nói cay đắng này mà tỉnh ngộ ra điều không ai dám tin.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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