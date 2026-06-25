Đàn ông có vợ hứa hẹn rất hay, nhưng không phải lời hứa nào cũng đáng để đánh đổi cả thanh xuân

Tâm sự 25/06/2026 23:20

Chẳng biết vì yêu hay cần một người để lấp đầy khoảng trống, chị nhận lời yêu anh ta. Khi người cũ chỉ mang đến quá nhiều nỗi đau và vết thương thì anh ta lại cực kì dịu dàng và chiều chuộng.

“Chị là người thứ ba, chị đang quen một người đàn ông đã có vợ và 2 đứa con”, chị gái đã tâm sự với tôi như thế. Tôi như chết điếng, phải hỏi lại 2 lần mới tin đó là sự thật. Cách đây vài tháng, chị tôi chia tay người yêu. Khi đang đau khổ ngập tràn thì anh ta xuất hiện. Dường như nắm bắt được tâm lí phụ nữ, anh ta ra sức an ủi, vỗ về, đưa chị ăn kem, xem phim để chị quên đi nỗi buồn. Chị xiêu lòng lúc nào chẳng hay.

Chẳng biết vì yêu hay cần một người để lấp đầy khoảng trống, chị nhận lời yêu anh ta. Khi người cũ chỉ mang đến quá nhiều nỗi đau và vết thương thì anh ta lại cực kì dịu dàng và chiều chuộng. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như anh ta chưa có vợ. Nhưng không sao, chị bảo sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ ly hôn thôi. Anh ta và vợ đang trong giai đoạn ly thân. 

Trong chị luôn có sự huênh hoang của một người đàn bà trẻ đẹp. Chị đẹp hơn, trẻ hơn, và được anh ta yêu thương nhiều hơn. Dĩ nhiên khi chọn lựa, anh ta sẽ chọn chị chứ không phải người vợ quê mùa, cục mịch ở nhà. Tôi sững người nhìn chị. Tôi hỏi: “Chị có chắc đó người đó thương yêu chị thật lòng? Nếu thương chị sao cứ để chị sống trong bóng tối rồi vẫn về với vợ? Đàn ông là như thế, đừng tin nhiều quá đến lúc hối hận không kịp”. Tôi khuyên rất nhiều lần mà chị vẫn không dứt bỏ được người đàn ông đó.

Đàn ông có vợ hứa hẹn rất hay, nhưng không phải lời hứa nào cũng đáng để đánh đổi cả thanh xuân - Ảnh 1
Chị luôn tin người đàn ông đó yêu mình thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta kể với chị rằng mình có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh ta luôn khao khát có một người phụ nữ yêu thương và quan tâm chia sẻ. Anh ta còn hứa như đinh đóng cột rằng mai này khi vợ chồng ly hôn, sẽ bù đắp những thiệt thòi cho chị. Và chị gái tôi tin tất cả những điều đó. Hai người cứ cặp kè, qua lại với nhau những buổi chiều sau giờ tan sở. Cứ như thế, chị tôi bên người đàn ông đó hơn một năm. Tôi là em gái, thấy chị mình sai mà chẳng thể làm được gì. Tôi khuyên răn nhưng chị bỏ hết ngoài tai, còn nói với ba mẹ thì tôi không thể. Tôi đọc trên báo, thấy nhiều vụ đánh ghen, rạch mặt, tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng cho chị mình.

Rồi chẳng có đánh ghen, chẳng có cuộc cãi vã nào, đột nhiên chị tự rút lui khỏi cuộc tình sai trái đó. Chị tôi mấy ngày nay cứ nằm trên giường khóc sưng cả mắt. Chị kể, tình cờ nhìn thấy anh ta và vợ trong một siêu thị. Hai người cười nói vui vẻ, khoác tay nhau thân mật. Anh ta còn quàng tay lên eo vợ âu yếm. Những hành động như vậy chẳng thể có ở một cặp vợ chồng không hạnh phúc và đang sống ly thân. Chị tôi tìm kiếm Facebook của chị vợ, trên đó luôn là những hình ảnh khoe khoang về một gia đình hạnh phúc, những bữa ăn ấm cúng, các thành viên gia đình cười rạng rỡ. Chị tôi chua xót nghĩ lại tất cả những lời mà anh ta nói về một gia đình bất hạnh sắp tan vỡ. Toàn là dối trá mà thôi! Chị thấy mình quá ngu muội và ngây thơ.

Khi nhận ra những điều anh ta nói về cuộc hôn nhân bất hạnh là giả dối nên chị rút lui. Chị cũng chỉ là một kẻ đang tự lừa dối mình bằng thứ tình cảm của một người đàn ông phản bội. Thứ không đáng tin nhất trên đời chính là miệng lưỡi của đàn ông có vợ, vậy mà chị lại tin. Dại dột làm người thứ ba, bây giờ chị ôm nỗi xót xa, cay đắng một mình.

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Tôi vẫn thường hay nghe người ta nói với nhau rằng: Muốn biết đàn ông thật lòng đến đâu hãy đợi cho đến khi anh ta có mọi thứ trong tay. Tôi đã không tin vào điều này cho đến khi chuyện xảy ra với mình. Đến với nhau khi chỉ có hai bàn tay trắng, vợ chồng thương yêu, đùm bọc. Vậy mà khi có chút tiền bạc, anh ta lại trở thành người chồng ngoại tình.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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