4 tháng sau ly hôn vô tình gặp lại chồng cũ, anh ta 'tỉ tê' nói nhớ nên tôi thương tình 'cho' một đêm, 4h sáng sau khi bị ‘giày vò’ mệt rã, tôi cuống quýt khoác áo tông cửa bỏ chạy

Tâm sự 17/12/2022 07:36

Tôi vừa thương hại lại nghĩ 2 người độc thân không có ràng buộc, coi như tình một đêm chẳng sao cả. Nào ngờ hắn đã giăng sẵn một cái bẫy chỉ chờ tôi sập hố.

Tôi vừa ly hôn 4 tháng, vẫn đang độc thân chưa có mối quan hệ mới. Tôi với chồng cũ cưới nhau có 7 tháng thì ra tòa ly hôn. Năm nay 27 tuổi nên tôi cũng chưa nghĩ gì tới chuyện tái hôn cả.

Mấy hôm trước đến nhà hàng cùng bạn, tình cờ thế nào tôi lại gặp chỗ cũ đi ăn một mình. Anh ta ga lăng trả tiền bữa ăn cho tôi với cô bạn, lúc về còn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe, anh ta tỉ tê nói nhớ tôi vô cùng, chỉ mong được gặp tôi một lần, rồi hỏi tôi có muốn qua nhà anh ta uống chén nước hay không.

Lúc ấy chẳng hiểu bị chập mạch thế nào mà tôi lại đồng ý. Trời cũng đã muộn rồi chứ đâu phải sớm gì nữa. Chắc tôi bị mềm lòng trước những lời tỏ tình nhớ nhung của anh ta. Để rồi khi anh ra ôm chầm lấy mình, nỉ non xin tôi một đêm, tôi đã xuôi lòng gật đầu. 

4 tháng sau ly hôn vô tình gặp lại chồng cũ, anh ta 'tỉ tê' nói nhớ nên tôi thương tình 'cho' một đêm, 4h sáng sau khi bị ‘giày vò’ mệt rã, tôi cuống quýt khoác áo tông cửa bỏ chạy - Ảnh 1
Khi anh ra ôm chầm lấy mình, nỉ non xin tôi một đêm, tôi đã xuôi lòng gật đầu - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ chờ có thế, anh ta bế bổng tôi vào phòng ngủ. Tôi sững sờ rùng mình khi thấy anh ta lấy ra một sợi dây, đè chặt trói hai tay tôi vào thành giường. La hét phản đối thế nào cũng không ăn thua. Thậm chí anh ta còn nhét khăn vào miệng tôi để cho khỏi phát ra tiếng kêu.

Sau đó là một màn ám ảnh vô cùng, anh ta mở tủ lấy ra một loạt các món đồ chơi tình dục, cởi đồ tôi rồi lần lượt áp dụng chúng trên thân thể tôi. Vừa làm anh ta vừa cười đầy khốn nạn.

Hắn ta phát điên rồi. Sở dĩ tại sao tôi nói thương tình “cho” chồng cũ, đều là người trưởng thành thì chuyện ân ái là đôi bên cùng có lợi nhưng đối với hắn ta lại không phải như vậy. 7 tháng chung sống, anh ta chưa bao giờ khiến tôi thỏa mãn. Tôi không phải một người có nhu cầu quá cao mà chính bởi anh ta quá kém cỏi. 

Từ lúc làm quen, yêu đương, anh ta ra vẻ quân tử muốn giữ gìn cho bạn gái, thực chất là biết bản thân mình bị yếu sinh lý nên không dám thể hiện. Hắn sợ tôi cũng bỏ của chạy lấy người giống như người bạn gái trước đó. Vậy nên tới đêm tân hôn thì tôi mới biết được sự thật. 

Ban đầu tôi nghĩ cố gắng động viên chồng thuốc thang chạy chữa, chỉ cần anh ta đối xử tốt với mình là được. Thế nhưng hắn đã có bệnh lại còn sĩ diện, không muốn đi khám bác sĩ, thậm chí còn mắng chửi tôi lẳng lơ thiếu đức hạnh. Cuộc sống chung còn nhiều mâu thuẫn khác khiến tôi thấy ngột ngạt không thể chịu đựng nổi, cuối cùng mới quyết định ly hôn.

 

4 tháng sau ly hôn vô tình gặp lại chồng cũ, anh ta 'tỉ tê' nói nhớ nên tôi thương tình 'cho' một đêm, 4h sáng sau khi bị ‘giày vò’ mệt rã, tôi cuống quýt khoác áo tông cửa bỏ chạy - Ảnh 2
Tôi sững sờ rùng mình khi thấy anh ta lấy ra một sợi dây, đè chặt trói hai tay tôi vào thành giường - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu anh ta không đồng ý, tôi dọa sẽ tung hê chuyện tế nhị của anh ta cho mọi người biết,lúc đó chồng cũ mới chấp nhận ký đơn. Nói khách quan giữa chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, do vậy sau ly hôn tôi chẳng để bụng nhiều. Nghĩ lại thậm chí còn thấy thương hại cho anh ta. Đàn ông luôn lấy chuyện đó làm tự hào, chắc hẳn anh ta luôn phải sống trong tự ti xấu hổ và dằn vặt. 

Song đêm đó tôi mới biết được cuộc gặp gỡ ở nhà hàng không hề bất ngờ. Anh ta cố tình theo dõi tôi, rồi xuất hiện ở đó như thể tình cờ lắm. Tôi vừa thương hại lại nghĩ 2 người độc thân không có ràng buộc, coi như tình một đêm chẳng sao cả. Nào ngờ hắn đã giăng sẵn một cái bẫy chỉ chờ tôi sập hố.

Anh ta hành hạ giày vò tôi đến tận 4 giờ sáng, lúc đó hắn ta cũng đã mệt rồi, chiếc dây trói cổ tay tôi có phần lỏng ra tôi nhân cơ hội thoát được. Lấy một vật cứng ở gần đó đập anh ta choáng váng, tôi cuống quýt khoác áo rồi tông cửa vùng bỏ chạy. Cũng chẳng thể tố cáo hắn được vì rõ ràng tôi là người đồng ý, tôi chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng thôi. Cái đêm đó thật sự đáng sợ khiến tôi không thể nào quên được.

Nửa năm 'yêu chay' cô bạn gái ngoan hiền mới cho 'qua đêm', sau màn ân án cuồng nhiệt, tôi xuống giường đi tắm, cúi người lấy dép thì bủn rủn cả chân tay khi thấy thứ này ở chân giường

Nửa năm 'yêu chay' cô bạn gái ngoan hiền mới cho 'qua đêm', sau màn ân án cuồng nhiệt, tôi xuống giường đi tắm, cúi người lấy dép thì bủn rủn cả chân tay khi thấy thứ này ở chân giường

Lôi Nhàn dậy, tôi căm hận chất vấn cô ta. Ban đầu Nhàn còn chối nhưng trước những bằng chứng rành rành, cô ta buộc phải thừa nhận rằng....Không kìm chế được tôi cho Nhàn cái tát, tôi nâng niu, chiều chuộng cô ta như thế, cuối cùng lại ăn phải quả đắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 38 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 53 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy