3 năm sau ly hôn, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa, tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời

Tâm sự 19/03/2022 23:23

Tôi cúi mặt trước hành động của vợ, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa ly hôn. Tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời.

Tôi và vợ cũ kết hôn từ khi tôi chưa có gì trong tay. Sau 7 năm cố gắng không ngừng, tôi mở được một cửa hàng nhỏ, dần dần làm ăn phát đạt. Tôi sắm sửa cho vợ con không thiếu thứ gì.

Nhưng vì lo đi kiếm tiền mà tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Mà đàn ông có tiền thì có nhiều cơ hội gặp phụ nữ. Đôi khi tôi cũng qua lại với nhân tình, dù chỉ là bóc bánh trả tiền, hoặc là chơi qua đường rồi thôi. Nhưng vợ tôi không chấp nhận được, cô ấy không hiểu cho tôi. Cô ấy luôn thấy bị phản bội, thở than khóc lóc khiến tôi thấy phiền phức.

Vợ chồng cãi vã liên miên, mâu thuẫn ngày một nhiều, không cách nào hàn gắn được như cũ. Đến một lúc quá căng thẳng mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn vợ. Tôi còn khinh bỉ nói với vợ một câu “Thiếu tôi cô sống gì nổi” như một lời thách thứ với vợ.

3 năm sau ly hôn, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa, tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tôi càng bất ngờ hơn khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nói sẽ ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi con. Tôi cười cợt, đồng ý ngay.

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi. Cô ta ngoại tình, thông đồng với người đàn ông khác để lấy tiền, làm giả giấy tờ. Chẳng mấy chốc, tôi phá sản, phải ở nhà thuê khổ cực.

Không chỉ vậy, vợ cũ trốn đi bỏ lại một đống nợ khiến tôi tuyệt vọng. Ngược lại với tôi, vợ cũ sau khi ly hôn thì được bố mẹ cho vốn làm ăn. Giờ cô ấy đã là bà chủ một tiệm bán mỹ phẩm được nhiều người biết tới.

Tôi tìm đến rượu chè để giải sầu, không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân phải nằm viện. Không biết sao khi tỉnh dậy tôi lại thấy vợ cũ đến thăm. Nhìn cô ấy bây giờ tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Vợ cũ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thần thái hoàn toàn khác ngày xưa.

Cô ấy đi tới đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ rồi nói:

“Tôi mua lại ngôi nhà của anh rồi, sau này để lại cho con trai. Anh cứ về đó ở tạm để giữ nhà cho con. Tôi sẽ cho anh vay tiền để có vốn làm ăn. Anh lấy đó mà làm lại sự nghiệp đi”.

Vợ cũ không nhìn tôi, nhanh tay nhắn tin chuyển khoản ngay mấy trăm triệu vào tài khoản của tôi. Tôi cúi mặt trước hành động của vợ, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa ly hôn. Tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời.

Nửa đêm lần theo tiếng khóc, tôi ngỡ ngàng khi thấy chồng đang trong phòng nuôi mèo ôm mặt khóc nức nở

Nửa đêm lần theo tiếng khóc, tôi ngỡ ngàng khi thấy chồng đang trong phòng nuôi mèo ôm mặt khóc nức nở

Mấy ngày sau, tôi vẫn bàng hoàng như người mất hồn, nhìn chồng cứ về đến nhà là chạy vào phòng nuôi mèo. Người cũ của anh cũng đã mất, tôi ghen tuông thì được gì?

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện eva hôn nhân ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận