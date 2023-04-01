3 năm sau ly hôn mới gặp lại vợ cũ, đang thắp cho mẹ vợ nén nhang chưa tàn, bất ngờ một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Tâm sự 01/04/2023 23:12

Nhưng vừa chuẩn bị bước ra ngoài cửa sau khi thắp nén nhang cho mẹ vợ, tôi phải đứng chôn chân khi chứng kiến đứa bé chạy tới.

Tôi và Hạnh ly hôn sau 5 năm chung sống. Dù đã biết nhau 3 năm trước khi kết hôn nhưng tôi và vợ cũ vẫn chia tay đường ai nấy đi. Nguyên nhân ly hôn không hề liên quan đến người thứ ba.

Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm, cũng từng vượt qua giới hạn. Đến khi lấy nhau 2 năm vẫn không hề có tin con cái. Bố mẹ tôi nóng lòng trông cháu, thậm chí còn nói khéo tôi tìm vợ mới. Nhưng tôi thật sự yêu Hạnh, tôi không muốn chia tay cô ấy. Huống hồ chỉ mới lấy nhau 2 năm, chúng tôi vẫn còn thời gian.

Sau dó tôi và Hạnh đi thăm khám thì nhận được kết quả thể trạng của Hạnh khó mang thai. Bác sĩ đề nghị chúng tôi thụ tinh nhân tạo, nhưng sau 3 lần vẫn không có kết quả. Tiền thăm khám, thụ tinh nhân tạo khiến gia đình tôi kiệt quệ. Nhiều lúc túng quẫn quá tôi đã nghĩ hay là ly hôn vợ, biết đâu sẽ thoát khỏi cảnh này. Mỗi lần về nhà thấy vợ tôi lại cảm thấy không có lối thoát.

3 năm sau ly hôn mới gặp lại vợ cũ, đang thắp cho mẹ vợ nén nhang chưa tàn, bất ngờ một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì tâm trạng sa sút, chán chường, tôi vô tình ngã vào mối tình vụng trộm với người phụ nữ khác. Hạnh biết được chuyện thì viết đơn ly hôn. Sau khoảng thời gian dằn vặt nhau, giờ ly hôn tôi cũng chẳng buồn. Tôi nghĩ chắc đây là lựa chọn duy nhất để tôi và Hạnh tìm hạnh phúc mới. Tôi không chịu nổi áp lực từ bố mẹ, mà bản thân tôi cũng muốn có một đứa con của mình.

Sau khi ly hôn vợ tôi có quen thêm vài người nữa nhưng vẫn chưa thấy hợp. Tôi cũng biết tin tức của vợ cũ, cô ấy chủ động cắt đứt hết liên lạc với tôi. Từ ngày ra tòa ly hôn đến nay đã 4 năm. Tôi tình cờ nghe được tin mẹ vợ cũ qua đời nên quyết định về quê vợ cũ dự đám tang. Dù sao tôi cũng có tình cảm quý mến với gia đình của vợ cũ.

Khi về gặp lại vợ cũ, tôi thấy cô ấy gầy ruộc đi, mặt mày lắm lem nước mắt. Khi thắp nhang cho mẹ vợ cũ xong thì tôi định đi ra ngoài. Bất ngờ, có một bé trai tầm 3 tuổi chạy té vào người tôi. Tôi cúi người xuống đỡ đứa trẻ dậy thì ngỡ ngàng khi thấy gương mặt của nó giống tôi như đúc!

3 năm sau ly hôn mới gặp lại vợ cũ, đang thắp cho mẹ vợ nén nhang chưa tàn, bất ngờ một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ở lại đến đêm, khi khách đã ra về hết thì hỏi han Hạnh và bố của cô ấy. Hạnh thành thật nói đứa trẻ kia là con của tôi. Cô ấy biết mình mang thai sau khi ly hôn với tôi vài tháng. Tôi lặng người vì quá bất ngờ. Quả thật sau khi ly hôn vợ, tôi dù yêu đương với nhiều người cũng không thấy ai hợp với mình như Hạnh. Huống hồ, giờ chúng tôi đã có một đứa con chung.

Nhưng Hạnh từ chối ngỏ ý muốn quay lại của tôi. Cô ấy nói hai mẹ con đang sống rất tốt, hơn hết cô ấy không thể tha thứ cho chuyện tôi từng phản bội. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, tôi thật sự muốn có lại cô ấy và con, giờ tôi phải làm sao đây?

 

 

Giữa đêm khuya, chồng lay tôi ngồi dậy rồi cúi đầu tiết lộ sự thật trong lần nằm viện, nghe hết những điều trên, tôi lẳng lặng thu quần áo rời khỏi nhà đau điếng

Giữa đêm khuya, chồng lay tôi ngồi dậy rồi cúi đầu tiết lộ sự thật trong lần nằm viện, nghe hết những điều trên, tôi lẳng lặng thu quần áo rời khỏi nhà đau điếng

Nhưng tôi lại thất kinh khi ấy chứng kiến những điều khủng khiếp mà chồng đã thú nhận. Nhìn anh mà trái tim tôi quặn thắt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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