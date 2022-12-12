Xởi lởi trời cởi ra cho: Trước Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp phát cờ lên lương, hồng phúc tề thiên, vượng phát tài lộc, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 09:49

Trước Tết Nguyên Đán 2023, tài vận của 3 con giáp tăng lên từng ngày, chất cao như núi.

Tuổi Ngọ

Trước Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Ngọ tiếp nhận tin vui về sự nghiệp và tài chính. Vận trình công việc của Ngọ thăng tiến khá rõ, sự tài năng của con giáp này đã giúp Ngọ bước lên vị trí cao hơn, lương thưởng cũng xứng đáng hơn nhiều.

Thêm vào đó, Ngọ còn có cơ may kiếm được những khoản thu nhập khác. Tài vận lên cao, con giáp may mắn này làm một lời mười, tiền bạc nhiều vô kể. Thời vận đang lên Ngọ có thể tái đầu tư để sinh thêm lời, trở thành đại gia giàu có.

Xởi lởi trời cởi ra cho: Trước Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp phát cờ lên lương, hồng phúc tề thiên, vượng phát tài lộc, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 1
Trước Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Ngọ tiếp nhận tin vui về sự nghiệp và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc.

Trước Tết Nguyên Đán 2023, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời.

Xởi lởi trời cởi ra cho: Trước Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp phát cờ lên lương, hồng phúc tề thiên, vượng phát tài lộc, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 2
Trước Tết Nguyên Đán 2023, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Trước Tết Nguyên Đán 2023, Dậu được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Những con giáp may mắn được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả, kiếm tiền bộn túi.

Xởi lởi trời cởi ra cho: Trước Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp phát cờ lên lương, hồng phúc tề thiên, vượng phát tài lộc, làm 1 hưởng 10 - Ảnh 3
Trước Tết Nguyên Đán 2023, Dậu được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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