'Xởi lởi Trời cho, bo bo trời đày', đúng 20h ngày 13/12, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, tiền tài tràn vào nhà, đổi đời giàu sang viên mãn, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 14:52

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp phơi phới, rước lộc vào nhà, thành công đến tới tấp.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp thì tuổi Mão chính là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiệp dù khổ đến mấy Mão cũng theo đuổi đến cùng. Tử vi cho biết, tuổi Mão chính là con giáp sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Mão sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

Đúng 20h ngày 13/12, Mão sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, nên tuổi Mão có thể tránh xa những xui xẻo và may mắn ập vào nhà. Đây chính là lúc tuổi Mão hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm.

Được quý nhân và Thần Tài mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Mão, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Mão hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

'Xởi lởi Trời cho, bo bo trời đày', đúng 20h ngày 13/12, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, tiền tài tràn vào nhà, đổi đời giàu sang viên mãn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Được quý nhân và Thần Tài mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Mão, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh cá tính mạnh mẽ hơn người, nhưng trong tính tình lại vô cùng tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi Dậu họ trao đi mà không cầu nhận lại. 

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì đúng 20h ngày 13/12, con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, tài lộc hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Đây là lúc Dậu nhận được về những trái ngọt từ những hạt mầm mà con giáp này đã đem gieo. 

Vận trình của Dậu có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dậu ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa. Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dậu đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

'Xởi lởi Trời cho, bo bo trời đày', đúng 20h ngày 13/12, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, tiền tài tràn vào nhà, đổi đời giàu sang viên mãn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
 Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dậu đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi nổi tiếng thông minh, đa tài và có chí tiến thủ. Hơn cả, ở con giáp này còn có lòng trắc ẩn, yêu thương đồng loại và chăm làm điều thiện lương. Vậy nên, ai cũng yêu mến, nể trọng trước lối sống của Hợi.

Đúng 20h ngày 13/12, Hợi rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả. Đây được coi là thời gian tốt nhất của người tuổi Hợi, thời gian này sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Hợi lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể.

Trong thời gian này vận mệnh của Hợi sẽ có chuyển biến ngoạn mục. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để phú quý ập vào nhà, tiền chui vào túi, khiến Hợi cứ thế mà giàu, sung sướng như tiên chỉ trong tích tắc.

'Xởi lởi Trời cho, bo bo trời đày', đúng 20h ngày 13/12, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, tiền tài tràn vào nhà, đổi đời giàu sang viên mãn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để phú quý ập vào nhà, tiền chui vào túi, khiến Hợi cứ thế mà giàu, sung sướng như tiên chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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