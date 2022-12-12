TÀI LỘC NỞ RỘ đúng 14h ngày 13/12, 3 con giáp bổng lộc như ‘vũ bão’, tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 14:41

3 con giáp sướng đủ đường, quý nhân nối gót, vận trình hanh thông, hạnh phúc mỹ mãn, mọi sự đều suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người sinh tuổi Mùi có khả năng học hỏi nhanh, siêng năng và biết cầu thị. Khi không hiểu điều gì, họ sẽ tha thiết hỏi đồng nghiệp, người xung quanh. Đôi khi tuổi Mùi hơi nóng nảy nhưng rồi sẽ chóng quên, không thù lâu nhớ dai.

Đúng 14h chiều ngày 14/12, tuổi Mùi sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Mùi vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Thời gian này, vận may của người tuổi Mùi sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Mùi cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tài lộc của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này có khởi sắc. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt.

TÀI LỘC NỞ RỘ đúng 14h ngày 13/12, 3 con giáp bổng lộc như ‘vũ bão’, tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn - Ảnh 1
Thời gian này, vận may của người tuổi Mùi sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dù có khó khăn đến đâu cũng thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi học dự báo, đúng 14h chiều ngày 13/12 mọi việc của tuổi Tỵ sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Chỉ cần tuổi Tỵ biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Tỵ hanh thông thấy rõ. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện. Vận đào hoa của Tỵ trong thời gian này cực kỳ nhuận sắc. Con giáp may mắn này có cơ may sẽ gặp được người như ý, hỷ sự tìm tới tận nhà.

Tỵ từng bước thay đổi để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giải quyết được nhiều vấn đề, đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Được quý nhân đồng hành, họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền về đầy túi.

TÀI LỘC NỞ RỘ đúng 14h ngày 13/12, 3 con giáp bổng lộc như ‘vũ bão’, tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn - Ảnh 2
Vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Tỵ hanh thông thấy rõ, con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh nhạy, ham học hỏi, thích nghiên cứu sự việc và tìm tòi sự thật. Trong thời gian này, dù thế nào thì người cầm tinh con Chó cũng đổi vận trở nên giàu có, tiền bạc thuận lợi. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất bước vào giai đoạn tăng cao, tài lộc dồi dào.

Đúng 14h chiều ngày 13/12, những người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, thời gian tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực. 

Vận may của con giáp này sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp tuổi Tuất ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

TÀI LỘC NỞ RỘ đúng 14h ngày 13/12, 3 con giáp bổng lộc như ‘vũ bão’, tay trái hứng tiền, tay phải đón lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn - Ảnh 3
Đây là thời điểm con giáp tuổi Tuất ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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