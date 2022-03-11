Xin chia buồn với 3 con giáp sắp vướng cục diện THẤT BÁT vào đầu tháng 4, tiền bạc không cánh mà bay, chớ 'há miệng chờ sung' kẻo gặp họa khó lường

Đầu tháng 4, 3 con giáp xui xẻo đầu tư thất bát, làm ăn chẳng lời, nếu không cẩn trọng còn phải bù lỗ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần tính toán thận trọng hơn trong việc làm ăn. Những ngày đầu tháng 4, bản mệnh hãy luôn để ý tới các con số trong hợp đồng để tránh sai sót, nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù

Ngoài ra, tuổi Thìn cũng nên thay đổi thói quen tiêu tiền của mình, đừng vung tay quá trán rồi lại phải đi vay mượn tiền nong. Bạn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và nhắc nhở bản thân tuân theo một cách nghiêm túc.

Bạn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và nhắc nhở bản thân tuân theo một cách nghiêm túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài vận của người tuổi Tỵ trong tháng 4 khá bấp bênh. Tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau, đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận.

Với những người chập chững bước vào lĩnh vực mới hoặc có ý định lập nghiệp trong tháng 4 này, bạn mưu sự khó thành, vì thế nên tránh thực hiện những việc quan trọng. Nếu có thời gian, con giáp xui xẻo nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ người đi trước.

Tài vận của người tuổi Tỵ trong tháng 4 khá bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phương diện tài lộc là nỗi lo không nhỏ của người tuổi Dậu trong tháng 4 này, bởi mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính.

Người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Hãy chú ý quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu đáng tiếc.

Phương diện tài lộc là nỗi lo không nhỏ của người tuổi Dậu trong tháng 4 này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xin-chia-buon-voi-3-con-giap-sap-vuong-cuc-dien-that-bat-vao-dau-thang-4-tien-bac-khong-canh-ma-bay-cho-ha-mieng-cho-sung-keo-gap-hoa-kho-luong-454949.html