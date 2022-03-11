2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3) VÀNG SON chiếu tỏa, 3 con giáp 'có đức, mặc sức mà ăn', tay trái ôm TÀI LỘC, tay phải đón VẬN MAY, tha hồ 'ăn sung mặc sướng'

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 00:16

2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn có đức mặc sức mà ăn, tài lộc vây quanh, tha hồ sung túc, đủ đầy.

Tuổi Mão

Cuối tuần này, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những phần thưởng xứng đáng của thượng đế.

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, dù làm bất cứ điều gì, họ cũng sẽ đạt được thành công đáng mong chờ, khiến người khác ghen tị. Vì vậy hãy nắm bắt cơ hội để xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn.

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Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước vào 2 ngày cuối tuần, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, không những gặp nhiều may mắn mà mọi dự định đều có thể thành công mỹ mãn.

Người tuổi Thìn vốn có bản lĩnh sẽ biến nó thành cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn trong thời gian tới. Chỉ cần tuổi Thìn tiếp tục giữ vững tâm thế, tiếp tục khám phá và giữ được sư nhiệt huyết đang có thì trước sau gì cũng công thành danh toại. 

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Bước vào 2 ngày cuối tuần, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, không những gặp nhiều may mắn mà mọi dự định đều có thể thành công mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, rất nghiêm túc trong công việc và không bao giờ hành động vội vàng.

Bước vào cuối tuần này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, tranh thủ vận may đang tới, tuổi Tỵ hãy lập kế hoạch tài chính cho bản thân, nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Còn đối với những nhân viên văn phòng, thì công việc sẽ suôn sẻ, nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, tin vui nối tiếp nhau, có khả năng được thăng chức tăng lương. 

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Bước vào cuối tuần này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, tranh thủ vận may đang tới, tuổi Tỵ hãy lập kế hoạch tài chính cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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