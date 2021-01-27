Vượt nghịch cảnh thành công, 3 con giáp nằm duỗi tiền tràn vào túi, hút tài hút lộc trong đầu năm Tân Sửu

Tâm linh - Tử vi 27/01/2021 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn nằm duỗi cũng có lộc tràn vào túi tiêu không hết, hễ bước ra đường là hút tài hút tiền trong đầu năm Tân Sửu.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nằm không cũng có tiền tiêu, không lo rơi vào tình cảnh thiếu thốn. Người tuổi Dần có mối quan hệ rộng rãi, giao tiếp tốt nên có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền. Tuổi Dần là con giáp giỏi giang, làm một hưởng mười. Nhờ tính cách lương thiện, nhân hậu nên bạn được nhiều người yêu mến.

con giap may man 1
Dần là con giáp may mắn đạt được nhiều thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Những công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, thu nhập chạm đỉnh không lo túng thiếu. Những việc được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, không còn bị khiển trách như trước đây. Nói chung vận trình tiền bạc của bạn trong thời điểm này khá tốt, làm một tiêu mười. Không còn vướng vào tình cảnh khó khăn, chật vật.

Sự nghiệp của tuổi Dần không ngừng phát triển, vượt lên mức đáng báo động trong giai đoạn hoàng kim rực rỡ này. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình nên tha hồ nằm không hưởng phúc.

Tuổi Mão

Tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn không chỉ có tiền bạc đầy túi mà tình duyên cũng viên mãn. Bạn khá uy nghiêm nên tiếng nói được nhiều người kính nể, có thể giữ chức vụ lớn trong thời điểm này. Tuổi Mão là người khá tự tin nên giải quyết được nhiều việc mà không cần đến ai trợ giúp. Cuộc sống của bạn bắt đầu thuận lợi, suôn sẻ hơn nên tha hồ hưởng lộc trời ban.

con giap may man 2
Mão không lo thiếu tiền thiếu bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung Mão không lo thiếu tiền, thiếu tình trong thời điểm này. Bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, không còn phải chật vật vất vả như thời gian trước đây.  

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất khá mạnh mẽ, quyền lực nên công việc phát triển, thuận lợi như ý bản thân mong muốn. Người tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành tựu, không còn vướng phải bất cứ trục trặc hay rắc rối nào.

Người làm công ăn lương thu nhập tăng lên chạm đỉnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tài lộc ập đến bất ngờ giúp tinh thần của bạn vô cùng tốt, đánh đâu thắng đó. Bản mệnh vốn cần cù, siêng năng nên vận trình tốt, thành quả ngọt ngào đổ về liên tục.

con giap may man 3
Tuất có vận tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm kinh doanh, bạn đầu tư một vốn bốn lời. Bạn có nhiều cơ hội đổi đời, không còn vướng phải nhiều chuyện buồn rắc rối. Thành công sẽ đến với bạn trong thời gian này, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nằm trong sổ vàng của Thần Tài, 3 con giáp tay trái có xe, tay phải có nhà trong 2 tuần cuối của năm 2020

Nằm trong sổ vàng của Thần Tài, 3 con giáp tay trái có xe, tay phải có nhà trong 2 tuần cuối của năm 2020

Dưới đây là những con giáp may mắn tay trái có xe, tay phải có nhà trong 2 tuần cuối năm được ưu ái nằm trong sổ vàng của Thần Tài khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang