Vươn lên từ tro tàn, những con giáp này có pha 'trở mình' cực ngoạn mục vào đầu tháng 9 tới đây

Tử vi học có nói, kể từ đầu tháng 9 , cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động tích cực, mặc dù chưa tìm được sự đột phá thế nhưng công việc và tài vận cũng có cải thiện đáng kể. Đặc biệt, vào cuối tháng 10 tới đây, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thành công, trước bước qua năm 2021 sẽ thăng hoa rực rỡ.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội thì vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tầm tay, hậu vận thoải mái dư dả, an nhàn hưởng phước con cháu. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Dậu những năm tháng về sau không phải phiền não, sầu muộn.

Người cầm tinh con rắn không chỉ khôn ngoan sáng suốt mà còn có ý chí kiên cường, có niềm tin mãnh liệt vào bản thân và quan trọng là làm việc luôn có tính toán kỹ lưỡng, biết lúc nào nên tiến và khi nào phải lùi.

Người cầm tinh con rắn không chỉ khôn ngoan sáng suốt mà còn có ý chí kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Khi đối mặt với thử thách, khó khăn, con giáp này luôn bình tĩnh đối mặt và xử lý, hầu như không bao giờ tỏ ra lo lắng, hoảng hốt. Sự kiên trì bền bỉ theo đuổi đến cùng mục tiêu đã đặt ra giúp người tuổi Tỵ không sớm thì muộn sẽ tìm được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, chinh phục được những đỉnh cao mới.

Tuổi Thân

Thân vô cùng giỏi giang, làm gì cũng thành công. Trong thời điểm này, Thân gặt hái được nhiều thành tựu lớn, thu nhập có thể lên tới 9 con số, thở thôi cũng ra tiền. Những xích mích, mẫu thuẫn, bất hòa đều được hóa giải.

Thân vô cùng giỏi giang, làm gì cũng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, việc bạn vui vẻ trong việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người tuổi Thân làm lãnh đạo luôn muốn lan tỏa sức mạnh tập thể, dẫn dắt cấp dưới cùng phát triển, sẽ giúp cho các bạn luôn được tôn trọng và yêu quý, vận quý nhân tương đối vượng phát.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.