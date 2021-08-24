Bàn đến chuyện két hôn, 3 cặp con giáp này đích thị sinh là để dành cho nhau, chỉ cần đám cưới là thần tài gõ cửa, phúc trạch triền miên

Tâm linh - Tử vi 24/08/2021 22:03

Số trời đã định, những con giáp này sinh ra là để đến bên nhau, hạnh phúc ngời ngợi mà tiền tài cũng đầy ắp.

Dậu và Thân

Tính cách của người tuổi Dậu và tuổi Thân có nhiều điểm bù trừ. Không những thế, vợ chồng tuổi này còn phát huy được những ưu điểm nổi bật sau khi lấy nhau. Hậu kết hôn, vận số của người tuổi Thân sẽ lên hương rõ rệt. Con giáp này có khuynh hướng xây dựng gia đình muộn nhưng chọn được đúng người. Nếu một nửa của người năm Thân sinh năm Dậu, đây sẽ là bộ đôi hoàn hảo về mọi mặt.

con giap 1
Tính cách của người tuổi Dậu và tuổi Thân có nhiều điểm bù trừ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có sự thông minh, khéo léo, IQ lẫn EQ đều cao. Con giáp này thiếu duy nhất chính là may mắn. Kết hôn với người tuổi Thân, Dậu vừa vặn có chỗ dựa vững chắc để phát huy những thế mạnh riêng. Đây là cặp con giáp hợp tuổi làm ăn sẽ phát tài nhanh chóng. Nếu kinh oanh, hai con giáp này sẽ là trợ thủ cho nhau, sớm trở nên giàu có.

Mão và Mùi

Những người tuổi Mùi rất chu toàn, nhưng đôi khi hay dựa dẫm và ỷ lại vào người khác, còn người tuổi Mão thường nhanh nhẹn hoạt bát và thông minh, thích chăm sóc, lo lắng cho người khác, đây chính là điểm "bù trừ" đặc biệt của hai tuổi này cho nên khi bên nhau họ sẽ hạnh phúc, hòa hợp nhất là về mặt tình cảm. Tinh thần lạc quan của người tuổi Mùi cũng sẽ nhận được sự tán dương nhiệt tình của người tuổi Mão.

Bàn đến chuyện két hôn, 3 cặp con giáp này đích thị sinh là để dành cho nhau, chỉ cần đám cưới là thần tài gõ cửa, phúc trạch triền miên - Ảnh 2
Tinh thần lạc quan của người tuổi Mùi cũng sẽ nhận được sự tán dương nhiệt tình của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai đều rất hay quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh, nhiệt tình tham gia các công tác từ thiện xã hội. Về mặt kinh tế, cặp vợ chồng này cũng gặp được nhiều thuận lợi trong làm ăn và có được cuộc sống sung túc, dư giả nhờ sự thông minh và tài trí của mình.

Dần và Ngọ

Cùng là 2 con giáp được đánh giá là có sự liều lĩnh hàng đầu trong số 12 con giáp, tưởng là sẽ xung khắc nhau, nhưng Dần - Ngọ sẽ là những cặp đôi tuyệt vời để làm bạn và làm vợ, chồng. Theo các chuyên gia phong thủy, vì mang những nét tính cách tương đồng nên Ngọ rất dễ hấp dẫn sự chú ý của Dần. Họ đa phần đều là những người sôi nổi, nhiệt tình, dường như không bao giờ cạn năng lượng sống, làm việc hay vui chơi đều không biết mệt.

Bàn đến chuyện két hôn, 3 cặp con giáp này đích thị sinh là để dành cho nhau, chỉ cần đám cưới là thần tài gõ cửa, phúc trạch triền miên - Ảnh 3
Ngọ sẽ là những cặp đôi tuyệt vời để làm bạn và làm vợ, chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, Dần - Ngọ nhìn thấy đối phương thì như thấy được bản sao của mình nên họ cực kỳ hợp nhau, ở với nhau nhiều cũng không chán. Ngoài ra, đều là những con người thẳng thắn, thích gì đều nói thẳng chứ không vòng vo, quanh co, mối quan hệ giữa Ngọ - Dần được tạo nên bởi một nền tảng chân thật, vững chắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những cặp con giáp là nước với lửa, tương khắc vô cùng, chớ dại mà 'xáp' lại gần nhau

Những cặp con giáp là nước với lửa, tương khắc vô cùng, chớ dại mà 'xáp' lại gần nhau

Vì khắc nhau từ tận trong tính cách, những cặp con giáp sau đây không nên ở gần nhau từ công việc cũng như tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   những con giáp hợp nhau con giáp hợp tuổi 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 45 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 51 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ