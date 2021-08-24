Bàn đến chuyện két hôn, 3 cặp con giáp này đích thị sinh là để dành cho nhau, chỉ cần đám cưới là thần tài gõ cửa, phúc trạch triền miên

Tính cách của người tuổi Dậu và tuổi Thân có nhiều điểm bù trừ. Không những thế, vợ chồng tuổi này còn phát huy được những ưu điểm nổi bật sau khi lấy nhau. Hậu kết hôn, vận số của người tuổi Thân sẽ lên hương rõ rệt. Con giáp này có khuynh hướng xây dựng gia đình muộn nhưng chọn được đúng người. Nếu một nửa của người năm Thân sinh năm Dậu, đây sẽ là bộ đôi hoàn hảo về mọi mặt.

Dậu có sự thông minh, khéo léo, IQ lẫn EQ đều cao. Con giáp này thiếu duy nhất chính là may mắn. Kết hôn với người tuổi Thân, Dậu vừa vặn có chỗ dựa vững chắc để phát huy những thế mạnh riêng. Đây là cặp con giáp hợp tuổi làm ăn sẽ phát tài nhanh chóng. Nếu kinh oanh, hai con giáp này sẽ là trợ thủ cho nhau, sớm trở nên giàu có.

Những người tuổi Mùi rất chu toàn, nhưng đôi khi hay dựa dẫm và ỷ lại vào người khác, còn người tuổi Mão thường nhanh nhẹn hoạt bát và thông minh, thích chăm sóc, lo lắng cho người khác, đây chính là điểm "bù trừ" đặc biệt của hai tuổi này cho nên khi bên nhau họ sẽ hạnh phúc, hòa hợp nhất là về mặt tình cảm. Tinh thần lạc quan của người tuổi Mùi cũng sẽ nhận được sự tán dương nhiệt tình của người tuổi Mão.

Tinh thần lạc quan của người tuổi Mùi cũng sẽ nhận được sự tán dương nhiệt tình của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai đều rất hay quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh, nhiệt tình tham gia các công tác từ thiện xã hội. Về mặt kinh tế, cặp vợ chồng này cũng gặp được nhiều thuận lợi trong làm ăn và có được cuộc sống sung túc, dư giả nhờ sự thông minh và tài trí của mình.

Dần và Ngọ

Cùng là 2 con giáp được đánh giá là có sự liều lĩnh hàng đầu trong số 12 con giáp, tưởng là sẽ xung khắc nhau, nhưng Dần - Ngọ sẽ là những cặp đôi tuyệt vời để làm bạn và làm vợ, chồng. Theo các chuyên gia phong thủy, vì mang những nét tính cách tương đồng nên Ngọ rất dễ hấp dẫn sự chú ý của Dần. Họ đa phần đều là những người sôi nổi, nhiệt tình, dường như không bao giờ cạn năng lượng sống, làm việc hay vui chơi đều không biết mệt.

Ngọ sẽ là những cặp đôi tuyệt vời để làm bạn và làm vợ, chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, Dần - Ngọ nhìn thấy đối phương thì như thấy được bản sao của mình nên họ cực kỳ hợp nhau, ở với nhau nhiều cũng không chán. Ngoài ra, đều là những con người thẳng thắn, thích gì đều nói thẳng chứ không vòng vo, quanh co, mối quan hệ giữa Ngọ - Dần được tạo nên bởi một nền tảng chân thật, vững chắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.