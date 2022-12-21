Vũ Môn xuất hiện, Long Ân Quy Phụng tề tựu tại nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Từ nay ai nghèo mặc ai, phúc đến trùng phùng, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây, ngồi trên đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 15:44

Từ khung giờ này (10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), những con giáp sau được dự báo sẽ đạt được những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Họ đón nhân tài lộc nhân đôi, hưởng trọn phú quý, cuộc sống cũng ngày càng khởi sắc.  

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài tuổi Tuất khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo.

Vũ Môn xuất hiện, Long Ân Quy Phụng tề tựu tại nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Từ nay ai nghèo mặc ai, phúc đến trùng phùng, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây, ngồi trên đỉnh cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát. Thế nhưng, từ thời điểm này cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ cơ hội  cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực. Thái độ chăm chỉ, cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến.

Vũ Môn xuất hiện, Long Ân Quy Phụng tề tựu tại nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Từ nay ai nghèo mặc ai, phúc đến trùng phùng, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây, ngồi trên đỉnh cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bản mệnh nên mua sắm có chừng mực hơn. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đầy tài năng, đức độ, nói ít, làm nhiều. Trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi, người tuổi này đều thể hiện rõ năng lực, cái tâm, cái tầm của mình. Con giáp này cũng là bậc thầy về giao tiếp. Họ sống hòa đồng với người khác, khéo léo trong cách cư xử.

Vũ Môn xuất hiện, Long Ân Quy Phụng tề tựu tại nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Từ nay ai nghèo mặc ai, phúc đến trùng phùng, gặp dữ hóa lành, lộc lá bủa vây, ngồi trên đỉnh cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (10h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), con giáp tuổi Mùi gặp nhiều chuyện vui, tài lộc dồi dào. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của 3 con giáp này tăng lên không ngừng kể từ 9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022, tài chính phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ    

Cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của 3 con giáp này tăng lên không ngừng kể từ 9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022, tài chính phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ    

Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp sau thật sự là người tài giỏi, mẫu mực, có tinh thần cạnh tranh tốt. Nhờ sự cống hiến và sự bền bỉ nỗ lực của bản thân nên từ thời điểm này (9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), họ thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền.   

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