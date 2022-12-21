Cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của 3 con giáp này tăng lên không ngừng kể từ 9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022, tài chính phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ    

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 15:36

Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp sau thật sự là người tài giỏi, mẫu mực, có tinh thần cạnh tranh tốt. Nhờ sự cống hiến và sự bền bỉ nỗ lực của bản thân nên từ thời điểm này (9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), họ thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền.   

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của 3 con giáp này tăng lên không ngừng kể từ 9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022, tài chính phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, từ khung giờ này (9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn từ khung giờ này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước. Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của 3 con giáp này tăng lên không ngừng kể từ 9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022, tài chính phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, từ khung giờ này (9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022) bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó. Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của 3 con giáp này tăng lên không ngừng kể từ 9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022, tài chính phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (9h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Những con giáp thông minh, linh hoạt, sở hữu những nét tính cách ưu tú nên lọt vào mắt xanh Thần Tài vào 8h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Phúc khí bao quanh, vừa trợ giúp gia đình giàu lên trông thấy, vừa tích lũy của cải tăng gấp hai gấp ba  

Những con giáp thông minh, linh hoạt, sở hữu những nét tính cách ưu tú nên lọt vào mắt xanh Thần Tài vào 8h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022: Phúc khí bao quanh, vừa trợ giúp gia đình giàu lên trông thấy, vừa tích lũy của cải tăng gấp hai gấp ba  

Bước sang thời điểm này (8h sáng Thứ 6 ngày 23/12/2022), 3 con giáp say càng gặp nhiều may mắn trong công việc. Những dự án họ đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn.  

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