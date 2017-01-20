Vợ chồng có MỆNH này thì 'buôn may bán đắt', giàu sang 'ngất trời'

Với 5 ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, vợ chồng nếu có sự kết hợp hoàn hảo để có sự thành đạt trong làm ăn, tiền tài cũng rực rỡ. Cụ thể sẽ là những sự tốt nghiệp như sau:

Mộc – Mộc: Vợ chồng cùng mệnh Mộc thì rất xứng đôi vừa lứa. Vợ chồng chung sống hòa hợp, con cháu hiếu thảo, lại ngoan hiền

Chồng Mộc, vợ Thủy: Vợ chồng đồng cam cộng khổ, hòa hợp. Đây là một đôi dành cho nhau, cưới được nhau là tiền tài ngày một nhiều. Vợ chồng bên nhau cả đời, giàu sang bậc nhất khiến nhiều người ngưỡng mộ

Chồng Mộc, vợ Hỏa: Cặp đôi này như sinh ra để dành cho nhau. Vợ chồng yêu thương hòa hợp với nhau, con cái hiếu thuận ngoan hiền. Vợ chồng sống trọn đời với nhau, tiền tài đầy nhà, không phải lo lắng gì.

Chồng Mộc, vợ Thổ: Vợ chồng có tâm tưởng chưa hòa hợp, vợ chồng hay nảy sinh mâu thuẫn, dễ dính họa thị phi, khó hiểu thấu lòng nhau.

Chồng Mộc, vợ Kim: Đây là cặp đôi khó lòng hợp ý nhau, dễ dàng ly tán, không thể bên nhau lâu dài được.

Mệnh Thổ

Thổ - Thổ: Vợ chồng sống rất thuận hòa, ban đầu có vẻ hơi khó khăn, nhưng về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuộc sống vợ chồng hòa hợp, cùng tiếp sức cho nhau, cả đời bên nhau, nhiều con cháu thảo hiền

Chồng Thổ - vợ Kim: Vợ chồng hòa thuận, tiền tài đủ đầy, sinh được quý tử tốt lành. Họ là duyên phận của nhau, cuộc sống về sau sung túc phú quý

Chồng Thổ - vợ Mộc: Vợ chồng dễ sinh mâu thuẫn, khó tương hợp, khó nhường nhịn lẫn nhau. Con cái lại dễ hiếm muộn, không giữ được tiền tài, cuộc sống nhiều nghèo khó bần hàn.

Chồng Thổ - vợ Thủy: Phu thê nhiều cải vã, sao cũng không bền lâu được. Mâu thuẫn còn ảnh hưởng đến con cái, hôn nhân không mấy hạnh phúc

Chồng Thổ - vợ Hỏa: Hôn nhân nhiều giàu sang, tiền tài dư dã, con cái thảo hiền giỏi giang. Phúc lộc cả đời, hôn nhân hạnh phúct? viên mãn.

Mệnh Thủy

Thủy – Thủy: Vợ chồng nhường nhịn dễ dàng hòa thuận, sống vui vẻ yêu thương nhau. Từ từ góp nhặt hạnh phúc, sẽ càng tốt đẹp về sau.

Chồng Thủy – vợ Kim: Đây là cặp đôi sinh ra dành cho nhau. Cuộc sống giàu sang, con cái đủ đầy. Về gia lại được con cháu hiếu thuận, chăm lo phụng dưỡng, vợ chồng hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Chồng Thủy – vợ Mộc: Hôn nhân trường thọ, nam văn võ song toàn, nữ đảm đang thảo hiền. Hai vợ chồng là chỗ dựa giúp nhau qua gian lao. Giàu sang đầy nhà, không phải khổ cực, hôn nhân tốt đẹp

Chồng Thủy – vợ Hỏa: Khó có thể bền lâu. Chồng Hỏa, nữ Thủy cũng có thể nên duyên, tiền tài có nhưng sức khỏe không tốt, hôn nhân khó dài lâu

Chồng Thủy – vợ Thổ: Phu thê dễ mâu thuẫn, hay cải vã. Con sinh ra dễ vất cả. Làm việc khó thành nhưng nếu có thể cùng nhau thấu hiểu và sẻ chia thì hôn nhân sẽ được cải thiện hơn.

Mệnh Kim

Kim – Kim: Sinh con có phần không thuận lợi, dễ có mâu thuẫn, có ở xa mới dễ dàng.

Chồng Kim – vợ Mộc: Bên nhau không dài lâu, dễ cãi nhau nhiều, dễ lâm vào cảnh cô quả, hay ở xa nhau

Chồng Kim – vợ Thủy: Vợ chồng hòa thuận, sống thọ cao, tiền của đủ đầy. Con cháu hiếu thuận, sự nghiệp thuận lợi.

Chồng Kim – vợ Thổ: Vợ chồng sinh ra dành cho nhau, cuộc sống giàu sang đến già. Lúc nào cũng hưởng phú quý, con cháu đủ đầy, sức khỏe dẻo dai.

Chồng Kim – vợ Hỏa: Hay mâu thuẫn không hòa hợp, dễ dở dang, hay xa quê nhà. Khó hòa thuận vì nhiều cãi vã, nếu có thể thấu hiểu cho nhau thì sẽ tốt hơn.

Mệnh Hỏa:

Hỏa – Hỏa: Rất hợp nhau. Tiền tài phủ phê, con cái giỏi giang, cả đời bên nhau hạnh phúc

Chồng Hỏa – vợ Kim: Khó hòa hợp, dễ khắc nhau, khó bên nhau đến đầu bạc răng long được. Dễ lở dỡ, có hàn gắn cũng khó, không dễ bền vững

Chồng Hỏa – vợ Mộc: Phú quý giàu sang một đời, sinh được quý tử giỏi giang. Tài lộc đầy nhà, xứng đôi vừa lứa

Chồng Hỏa – vợ Thủy: Vợ chồng dễ mâu thuẫn, gặp nhiều trở ngại, gia đình khó khăn, tới già cũng khó an yên

Chồng Hỏa – vợ Thổ: Tiền tài đầy nhà, hạnh phúc viên mãn. Phu thê đồng lòng chuyện gì cũng vượt qua được. Đây thường là những cặp thanh mai trúc mã từ trước, hôn nhân vẹn toàn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo