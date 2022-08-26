Tuổi Ngọ thích sự độc lập, tự chủ nên cũng dũng cảm đương đầu với thử thách để đạt được thành công. Họ rất nhạy bén để biết điều gì là cần làm ngay trước mắt. Trong công việc, người tuổi Ngọ thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó. Con giáp này thích những công việc năng động, ít bó buộc bản thân trong những quy tắc cứng nhắc.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

Theo tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều nay (29/7 âm lịch), Ngọ chính là con giáp được Trời Phật phù hộ giúp tài lộc dồi dào. Bản mệnh sẽ thoát khỏi những khó khăn đang phải đương đầu, vận trình thêm nhiều điểm sáng.

Những chú Ngựa, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng sẽ dư dả, khôn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên ưu ái khi phát huy được hết năng lực. Họ hoàn toàn có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi còn thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, tính tình ôn hòa, ít khi đẩy người khác vào tình thế khó xử. Trong suốt cuộc đời, họ luôn trung thực và biết nghĩ cho người khác.

Theo tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều nay (29/7 âm lịch), những người tuổi Hợi sẽ thoát khỏi hung tinh, từ đây bản mệnh sẽ cảm nhận được những biến chuyển theo chiều hướng tích cực. Vận trình tài lộc của con giáp này sẽ thuận lợi tới mức con giáp này phải bất ngờ. Những chú Lợn sẽ trở thành con giáp vượng vận khi thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, bên cạnh đó cũng có không ít cơ hội từ những khoản khác nữa.

Con giáp tuổi Hợi làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Tuổi Hợi chỉ cần nhớ một điều, khi có những cơ hội mở ra thì đừng ngại thử thách. Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ không bao giờ là thừa. Càng hiểu rõ vấn đề, bản mệnh sẽ càng có cơ hội thành công cao.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm