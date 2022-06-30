Vào đúng 7h - Thứ 6 (1/7): Đại cát đại lợi, 3 con giáp được được Thần Tài để mắt, may mắn ghé thăm, tài lộc tăng vọt, phúc khí tràn trề

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường hiền lành, tốt bụng. Họ sống khá đơn giản, không để bụng quá nhiều.

Vào 7h thứ 6 (1/7), con giáp tuổi Mão có tài lộc dồi dào, cuộc sống khởi sắc. Họ gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều bạn bè nên có thêm cơ hội làm ăn.

Con giáp này tính tình dịu dàng, nhân hậu, dễ mủi lòng và có thể tha thứ dù cho người khác có làm điều gì có lỗi với mình. Họ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

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Con giáp này may mắn gặp được quý nhân, nhận thêm những lời khuyên hữu ích trong công việc. Trong tuần này, những công việc còn trì trệ, tồn đọng sẽ được con giáp này giải quyết xong xuôi. Thu nhập của con giáp này có thể tăng lên nhờ công việc có tiến triển.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Tuổi Thìn

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, Thiên Ấn tạo cơ hội cho những người tuổi Thìn làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật, nghiên cứu… cơ hội khẳng định bản thân. Họ nhận được sự khâm phục của mọi người.

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Người tuổi Thìn có 1 ngày làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, họ lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, cuộc đời của Thìn lúc nào cũng rất suôn sẻ, gặt hái được rất nhiều thành công.

Tuổi Dậu

7h thứ 6 (1/7), người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

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Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối cũng như niềm vui trong công việc. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để hai người xích lại gần nhau hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.