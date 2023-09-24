Vào cuối tháng 9, 3 con giáp đào trúng RƯƠNG VÀNG, tiền bạc bội thu, giàu nhất làng, sang nhất xóm

Được Thần tài độ trì, những con giáp may mắn này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả vào cuối tháng 9.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất vào cuối tháng 9 thì sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Bản mệnh được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tử vi học có nói, cuối tháng 9 là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, họ có lanh lẹ, thông minh. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Tử vi học có nói, bước sang cuối tháng 9, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối để họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân phừ trợ giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vao-cuoi-thang-9-3-con-giap-dao-trung-ruong-vang-tien-bac-boi-thu-giau-nhat-lang-sang-nhat-xom-615721.html